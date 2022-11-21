В Украине презентовали первую памятную медаль, посвященную городам героям

Национальный банк представил первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев - "Херсон – город героев".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"19 ноября 2022 года на центральной площади свободного Херсона, еще совсем недавно находившегося под российской оккупацией, состоялась презентация первой памятной медали из серии, посвященной городам героев, - "Херсон - город героев"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава НБУ Украины Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской областной военной администрации Ярославу Янушевичу.

"Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль "Херсон - город героев". На ней наши художники изобразили происходящие здесь события", - прокомментировал Пышный.

Дизайн памятной медали "Херсон - город героев", разработанный художницей Наталией Фандыковой, воссоздает пейзажи довоенного города Херсона - вдохновляющего к жизни красивого, гармоничного, - в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против окуппантов.

Этой медалью НБУ начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

В серии запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев – Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Бучи, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

В Нацбанке планируют 21 ноября 2022 года презентовать памятную медаль, посвященную "Харькову – город героев". 25 ноября 2022 года будет презентована памятная медаль "Мариуполь – город героев". А 5 декабря 2022 будет презентована памятная медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень".

Все медали изготовлены из нейзильбера, тиражом – до 100 тыс. шт. каждая.

Памятные медали будут реализовываться банками-дистрибьюторами НБУ: АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "Радабанк", АО "Таскомбанк" и АО КБ "ПриватБанк".

Напомним, НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, номиналом 5 и 10 гривен.