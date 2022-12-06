НБУ випустив пам'ятну медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь"

Національний банк України випустив пам'ятну медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь". Вона присвячена стійкості, витримці та героїзму людей, що проживають в цих населених пунктах, і вшануванню пам’яті загиблих. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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На аверсі медалі розміщено стилізовану композицію, сформовану з карт Гостомеля, Бучі, Ірпеня, які разом нагадують форму серця. Вгорі над композицією – ворожий десантник із простріленим парашутом та літак "Мрія". Внизу – символ відродження життя — стилізована квітка.

На реверсі медалі зобразили дівчинку на гойдалці, у якої під час ворожої атаки розривається стрічка для волосся, що символізує перерване життя. Та реверсі також зобразили відбитки брудних чобіт ворога, птаха як символ продовження життя (біля дівчинки), стилізоване місто (угорі), ліс, прострілену "ріку життя" (унизу).

"Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року Ірпінь, Гостомель, Буча та інші населені пункти в передмісті Києва стали зоною інтенсивних боїв. Після звільнення відкрилася страшна правда про жахливі масові вбивства цивільного населення та звірства окупантів, яка настільки шокувала цивілізований світ, що було ініційовано розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, пов’язаних з агресивною війною Росії проти України", — нагадують в НБУ.

Медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь" виготовлена з нейзильберу, тираж — до 100 000 шт., з них до 50 000 екземплярів буде виготовлено у 2022 році.

Напередодні НБУ випускав пам'ятну медаль на честь Маріуполя. Медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук, у тому числі, до 50 000 штук у 2022 році. А перша пам'ятна монета із серії "міста-герої" була присвячена Херсону. НБУ презентував її 21 листопада.