Зеленский уволил главу Гостомеля после обысков БЭБ по коррупционному делу

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борисюка с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Киевской области, назначив вместо него Сергея Смаля. Об этом говорится в распоряжениях главы государства №100 и №101 от 8 июня.

Напомним, что накануне этого Бюро экономической безопасности сообщило о разоблачении схемы присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской ПВА, в здании которой прошли обыски. По данным следствия, чиновники заключили ряд договоров на устранение аварийности жилищного фонда в результате боевых действий.

Однако выяснилось, что договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности и по завышенным ценам, а сами работы либо были выполнены не в полном объеме, либо выполнялись коммунальщиками, а не подрядчиками, с которыми об этом было договорено.

Присвоенные же таким образом средства чиновники перечисляли на счета фиктивных предприятий в Виннице, а позже обналичивали. По предварительным подсчетам, сумма ущерба государству составила более 5 миллионов гривен.

Напомним, что Гостомельская поселковая ВА была первой созданной в Украине военной администрацией на местном уровне: причиной стало убийство в период оккупации поселка российскими оккупационными войсками в марте 2022 года поселкового головы Юрия Прилипко.

Начальником администрации президент Владимир Зеленский сначала назначил Тараса Думенко, которого уже в июле уволил после протестов местных жителей. Новым начальником тогда был назначен Борисюк.

Таким образом, сейчас это единственная военная администрация, руководителя которой Зеленский увольнял уже дважды. Сама же поселковая администрация вышеперечисленные события пока официально не комментировала.