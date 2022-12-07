Гостомельцы, пострадавшие от российской агрессии, подготовили обращение к Президенту о защите

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В городе-герое Гостомеле, который одним из первых пострадал во время нападения агрессора в феврале 2022 г., возникла правовая ситуация, без решения которой местная община становится заложником в вопросе помощи незащищенным семьям без убежища.

То, с чем столкнулись в городе-герое Гостомеле в самом начале монтажа временного модульного городка для 528 семей без домов, становится прецедентом для всей страны.

Сейчас речь идет о защите прав людей всех возрастов – от малышей до пожилых людей, потерявших жилье в трех населенных пунктах – самом Гостомеле, поселке Горенко и Мощуне. В первые дни войны они приняли массированный удар и были разрушены почти до основания. Поэтому военная администрация Гостомеля подготовила оперативное решение о временном размещении людей в модульном городке.

Специальные жилищные модули, готовые к монтажу и подводу коммуникаций, предоставила Польша, а Гостомельская СВА выделила из коммунальной собственности земельный участок 3,6 га. Кстати, в городе – это единственный земельный участок, на котором по всем коммуникационным параметрам можно обустроить такой городок.

Монтажные работы должны были начаться по графику. Тем не менее, община Гостомеля не может самостоятельно сдвинуть вопросы строительства. Даже, несмотря на все правовые основания на проведение работ, уже выиграны суды и действующие судебные решения, подтверждающие законность работ.

Ситуация в городе-герое сейчас имеет государственное значение, поскольку наглядно демонстрирует риск для страны увидеть всплеск локальных бизнес-интересов, сделок и сомнительных договоренностей, отодвигающих защиту самых пострадавших от нападения агрессора на последнее место.

Законные действия общины Гостомеля по обустройству модульного городка раскрыли и спровоцировали многих заинтересованных обратить ситуацию в свою пользу.

А именно выделение коммунальной земли под модули поставила под вопрос коммерческая структура ООО "Витрувия" (код ЕГРПОУ 44204888). Эта коммерческая структура проиграла Гостомельской СВА по этому вопросу в Хозяйственном суде Киевской области 6 октября 2022 года. Потому что право собственности было достаточно легко подтвердить. Выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке №НВ-9902769962022 подтверждает, что земля площадью 3,6632 га с кадастровым номером 3210945900:01:049:6167 по улице Б. Хмельницкого, 2-д в Гостомеле, находится в коммунальной собственности. В частности, Гостомельская СВА ни чем не нарушила действующее законодательство, выделяя эту землю для помощи пострадавшим, чтобы предоставить максимально комфортную в этих условиях крышу над головой.

В разгар выяснения вопросов с землей в ситуацию вовлекли еще несколько пострадавших сторон.

Но уже не от российской агрессии, а от мошеннических схем 15-летней давности. Это более 100 человек, которые с 2007 года вкладывали деньги в мошенническую строительную пирамиду и сейчас имеют только документы на квартиры, в которых по меньшей мере три владельца.

В частности, именно сейчас представители коммерческой структуры подняли вопрос того, что на земле отведенной под модульный городок они планируют строить многоэтажку обманутым вкладчикам.

Однако правовые основания этих предпринимателей подлежат уже немедленной правовой оценке. В частности, в части проверки документов, подтверждающих намерения о строительстве и его законности, а также в части неисполнения судебного решения от 6 октября 2022 года.

"Есть определение суда от 6 октября, подтверждающее законность действий поселковой военной администрации по монтажу модульного городка. Однако, представители интересов коммерческой структуры, физически препятствовать проведению работ для установления временного модульного убежища для людей. Это стало основой для уголовного производства уже по статье 382 ч.2 Уголовного кодекса «Неисполнение по судебному решению", которое нарушили 22 ноября 2022 года (номер производства №12022111040001016)»,- комментирует начальник юридического отдела Гостомельской СВА Марина Черевко.

Численные призывы сесть за стол переговоров с посягающей на землю столкнулись с опосредованным подтверждением непрозрачности намерений ООО "Витрувия" и наличием многих скрытых интересов.

Что вопиющее в этой ситуации? Среди интересов сторон, физически не позволяющих установить модульный городок - не намерен найти скорейшее решение для расселения в зимний период людей, оставшихся без домов.

Поэтому инициативная группа людей, нуждающихся в помощи, подготовила обращение к руководству государства с целью сдвинуть с места переговорный процесс, чтобы защитить права людей и ускорить вопросы с временным пристанищем для людей. Кстати, Гостомельское общество сделало призыв к соседним общинам за помощью и ведет переговоры о предоставлении людям условий для достойного проживания на зимний период.

"Сложность нашей ситуации в том, что местные власти не устраняются от проблем , а вместе с нами стучат во все двери, чтобы выполнялось законное решение, - говорит 34-летняя Марина И., которая сейчас стоит в очереди на расселение, - Мы видим, какие усилия были приложены за недели борьбы, однако очень хорошо понимаем, что когда пройденные суды и судебные решения не выполняются – ситуации должны давать оценку на самом высоком уровне. Поэтому, инициативная группа людей подготовила обращение к руководству страны, оно уже зарегистрировано. Обращение к Президенту страны должно помочь нам сохранить права всех людей и не допустить беззакония".