Гостомельці, постраждалі від російської агресії, підготували звернення до Президента про захист

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У місті-герої Гостомелі, яке одним з перших постраждало під час нападу агресора у лютому 2022, виникла правова ситуація, без вирішення якої місцева громада стає заручником у питанні допомоги незахищеним сім’ям без прихистку.

Те, з чим стикнулися у місті-герої Гостомелі на самому початку монтажу тимчасового модульного містечка для 528 сімей без домівок, - стає прецедентом для усієї країни.

Наразі, мова йде про захист прав людей різного віку – від малечі до літніх людей, які втратили житло у трьох населених пунктах – самому Гостомелі, селищі Горенка та Мощуні. У перші дні війни вони прийняли масований удар та були зруйновані майже вщент. Тому, військова адміністрація Гостомелю, підготувала оперативне рішення про тимчасове розміщення людей у модульному містечку.

Спеціальні житлові модулі, готові до монтажу та підводу комунікацій надала Польща, а Гостомельська СВА виділила з комунальної власності земельну ділянку 3,6 га. До речі, у місті - це єдина земельна ділянка, на якій за усіма комунікаційними параметрами можна облаштувати таке містечко.

Монтажні роботи мали розпочатися за графіком. Проте, громада Гостомелю не може самотужки зрушити питання будівництва. Навіть незважаючи на усі правові підстави на проведення робіт, вже виграні суди та діючі судові рішення, які підтверджують законність робіт.

Ситуація у місті-герої зараз має державне значення, оскільки наочно демонструє ризик для країни побачити сплеск локальних бізнес-інтересів, оборудок та сумнівних домовленостей, які відсувають захист самих постраждалих від нападу агресора на останнє місце.

Тож, законні дії громади Гостомелю по облаштуванню модульного містечка розкрили та спровокували багатьох зацікавлених обернути ситуацію на свою користь.

А саме, виділення комунальної землі під модулі поставила під питання комерційна структура ТОВ «Вітрувія» (код ЄДРПОУ 44204888). Ця комерційна структура програла Гостомельській СВА у цьому питанні у Господарському суді Київської області 6 жовтня 2022 року. Тому що, права власності було доволі легко підтвердити. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-9902769962022 підтверджує, що земля площею 3,6632 га з кадастровим номером 3210945900:01:049:6167 по вулиці Б. Хмельницького, 2-д у Гостомелі, знаходиться у комунальній власності. Зокрема, Гостомельська СВА ні чим не порушила діюче законодавство, виділяючи цю землю для допомоги постраждалим, щоб надати максимально комфортний у цих умовах дах над головою.

У розпал з’ясування питань з землею в ситуацію долучили ще декілька постраждалих сторін.

Але, вже не від російської агресії, а від шахрайських схем 15-річної давнини. Це понад 100 людей, які з 2007 року вкладали гроші у шахрайську будівельну піраміду та зараз мають тільки документи на квартири, в яких щонайменше по три власники.

Зокрема, саме зараз представники комерційної структури, підняли питання того, що на землі відведеній під модульне містечко вони планують будувати багатоповерхівку ошуканим вкладникам.

Однак, правові підстави цих підприємців підлягають наданню вже негайної правової оцінки. Зокрема, у частині перевірки документів, які підтверджують наміри про будівництво та його законність, а також у частині невиконання судового рішення від 6 жовтня 2022 року.

«Є ухвала суду від 6 жовтня, яка підтверджує законність дій селищної військової адміністрації з монтажу модульного містечка. Однак, представники інтересів комерційної структури, фізично перешкоджати проведенню робіт для встановлення тимчасового модульного прихистку для людей. Це стало основою для кримінального провадження, вже за статтею 382 ч.2 Кримінального кодексу «Невиконання по судового рішення», яке порушили 22 листопада 2022 року (номер провадження №12022111040001016)»,- коментує начальник юридичного відділу Гостомельскої СВА Марина Черевко.

Чисельні заклики сісти за стіл перемов з компанією, яка зазіхає на землю стикнулися з опосередкованим підтвердженням непрозорості намірів ТОВ «Вітрувія» та наявністю багатьох прихованих інтересів.

Що кричуще у цій ситуації? Серед інтересів сторін, які фізично не дають можливості встановити модульне містечко - не має намірів знайти якнайшвидше рішення для розселення у зимовий період людей, які залишилися без домівок.

Тому, ініціативна група людей, яким потрібна допомога, підготувала звернення до керівництва держави з метою зрушити з місця переговорний процес, щоб захистити права людей та прискорити питання з тимчасовим прихистком для людей. До речі, Гостомельська громада зробила заклик до сусідніх громад по допомогу та веде перемовини про наданням людям умов для гідного проживання на зимовий період.

«Складність нашої ситуації у тому, що місцева влада не усувається від проблем, а разом із з нами стукає в усі двері, щоб виконувалося законне рішення, - говорить 34-річна Марина І., яка зараз стоїть у черзі на розселення,- Ми бачимо, які зусилля були докладені за тижні боротьби, проте дуже добре розуміємо, що коли пройдені суди та судові рішення не виконуються - ситуації мають надавати оцінку на найвищому рівні. Тому, ініціативна група людей підготувала звернення до керівництва країни, воно вже зареєстроване. Звернення до Президента країни має допомогти нам зберегти права усіх людей та не допустити беззаконня».