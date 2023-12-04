Ексголова Гостомеля вкрав значно більше грошей на ремонт пошкодженого війною житла, ніж виявило БЕБ - аудит

Державна аудиторська служба виявила факти, що свідчать про суттєві порушення та зловживання у процесі відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій та агресії Росії майна в селищі Гостомель Київської області.

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Як ідеться у повідомленні відомства, 100 пошкоджених осель у громаді лишаються не відновленими через недобросовісних підрядників, а загальна сума порушень, виявлених під час ревізії селищної адміністрації в 2022-2023 роках, сягає понад 21 мільйон гривень.

"Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюються, що на відновлення їх житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконувалися, або виконувалися лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися", - зазначила голова служби Алла Басалаєва.

За словами чиновниці, кошти на відновлення виділялися й підрядники їх оперативно освоювали, "забувши" при цьому виконати свої основні зобов’язання – відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі.

"У той час, коли держава намагається допомогти жителям постраждалих громад, виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла, колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації ці матеріали на суму майже 11 мільйонів гривень, просто їх привласнив", - розповіла вона.

Крім того, аудиторами на одному з комунальних підприємств селищної ради було встановлено нестачу благодійної допомоги, а саме будівельних матеріалів на загальну суму 1,2 мільйона гривень.

Також голова Держаудитслужби навела приклади дій недобросовісних підрядників, яким було виділено бюджетні кошти на роботи з відновлення і які не виконали роботи або виконали їх не повністю.

Зокрема, так сталося з будинками в селі Мощун та самому Гостомелі. Так, на одному будинку мали відновити дах, а в іншому встановити вибиті вікна. За документами, роботи виконані й оплачені, але насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів.

Зазначається, що тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже 0,5 мільйона гривень, натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 мільйона гривень при тому, що люди там не проживають та ці квартири взагалі не продані.

"Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади", - вказала Басалаєва.

Розкрадання на відновленні Гостомеля виявило й БЕБ

Нагадаємо, що ще у червні Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації через укладення в 2022-2023 роках договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді внаслідок бойових дій, а також облаштування укриттів.

Виявилось, що договори укладались з підконтрольними компаніями за завищеними цінами, фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників, про що свідчать акти виконаних робіт.

Підрядники ж отримані гроші перераховували фіктивним юрособам з офісами у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків склала понад 5 мільйонів гривень.

Гостомелю "не щастить" з керівництвом

Через три дні після цього повідомлення президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борисюка з посади начальника Гостомельської селищна ВА, призначивши замість нього Сергія Смаля.

Борисюк був призначений у липні 2022 року замість Тараса Думенка, якого було звільнено після протестів місцевих жителів, які закидали чиновнику нехлюйство і небажання очищати селище від сміття та наслідків російської окупації, а також безпідставність знищення 600 дерев у місцевому парку.

Нагадаємо, що Гостомельська селищна ВА була першою створеною в Україні військовою адміністрацією на місцевому рівні: причиною стало вбивство в період захоплення селища російськими окупаційними військами в березні 2022 року селищного голови Юрія Прилипка.

Наразі це єдина в Україні громада, де Зеленському довелося призначати нового очільника вже тричі. Також це єдина неміська громада, що має запроваджений на початку війни статус міста-героя України.