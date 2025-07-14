Конкурент ChatGPT и Claude: китайський стартап Moonshot випустив нову модель ШІ Kimi K2

Китайський стартап Moonshot, який підтримує Alibaba, представив свою недорогу модель штучного інтелекту Kimi K2 з відкритим вихідним кодом, яка може скласти конкуренцію ChatGPT від OpenAI та Claude Opus 4 від Anthropic.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Одна із сильних сторін Кімі К2 — написання комп'ютерного коду для програм. У цій галузі компанії бачать потенціал для скорочення чи заміни персоналу за допомогою генеративного ШІ.

У Moonshot заявили, що Kimi K2 перевершив Claude Opus 4 за двома тестами і продемонстрував більш високу загальну продуктивність, ніж орієнтована на кодування модель GPT-4.1 від OpenAI, на основі кількох галузевих показників.

"Без сумніву, Kimi K2 - це глобально конкурентоспроможна модель, і у неї відкритий вихідний код. Крім того, має нижчу вартість токенів, що робить її привабливою для великомасштабних або бюджетних розгортань", — зазначила Вей Сан, головний аналітик зі штучного інтелекту в Counterpoint.

У свою чергу професор юридичного факультету Нью-Йоркського університету та автор книги "Цифрова війна: як технологічна міць Китаю формує майбутнє ШІ, блокчейна та кіберпростору" Уїнстон Ма, зазначив: " Kimi є зміною парадигми в галузі агентного ШІ… Замість того, щоб просто генерувати швидкі відповіді, він демонструє автономне мислення на експертному рівні — складну когнітивну роботу, яка раніше була відсутня у студентів магістратури права".

Нова модель K2 доступна безкоштовно через програму Kimi та браузерний інтерфейс, на відміну від ChatGPT або Claude, які стягують щомісячну підписку на свої новітні моделі штучного інтелекту.

Також в Moonshot зазначили, що розробники можуть використовувати K2 на свій розсуд, з єдиною вимогою — відображати "Kimi K2" в інтерфейсі користувача, якщо комерційний продукт або послуга має більше 100 мільйонів активних користувачів на місяць або приносить еквівалент 20 мільйонів доларів щомісячного доходу.

Нагадаємо, Google DeepMind зробила значний крок у розвитку робототехніки, представивши автономну ШІ-модель для роботів під назвою Gemini Robotics On-Device.