Чего ждать IT-отрасли и специалистам в 2024 году?

Как компания поддерживает команду во время войны, какие вызовы стоят перед крупным бизнес-экспортером IT-услуг и чего ждать отрасли в 2024 году.

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После 24 февраля я точно знаю, что во время критической ситуации проходит самый мощный краш-тест команд. Мы осознали опыт, насколько эффективно мы построили системы командного взаимодействия, насколько они прочны и как они работают. За почти два года полномасштабной войны мы стали гораздо лучше понимать, что такое команда и командная работа, как сильно мы зависим друг от друга.

Когда я видела, как команда финансов под обстрелами делала все, чтобы люди получили помощь и вознаграждение, команда администрирования обустраивала хранилища, HR работали с людьми в состоянии сильнейшего стресса, IT делали все, чтобы данные были в безопасности, это вызывало восторг и сильное чувство доверия. Это мой новый опыт, мощно укрепивший веру в команду. В 2022 году мы полностью сфокусировались на том, чтобы обеспечить поддержку каждого нуждающегося специалиста компании.

Что помогло нам сохранить эффективность?

В прошлом году мы руководствовались тремя принципами для поддержания эффективности работы команды: постоянной связи с коллегами, обеспечения стабильного доступа к сети и сохранения ощущения безопасности у специалистов.

Постоянная связь необходима, чтобы оперативно реагировать на запросы и потребности, в частности, в релокации. При отключении света мы помогли в релокации 779 специалистам и их семьям. Чтобы обеспечить стабильный доступ к сети , мы открыли 10 дополнительных мини-офисов. Это помогло 500 нашим инженерам получить бесперебойную связь и свет. Кроме того, важно было найти новые проекты для тех, у кого они закончились, так мы помогли 1700 инженерам получить новые роли и чувствовать себя в безопасности.

Недавно мы опросили более 700 наших специалистов, чтобы узнать, что их мотивирует расти профессионально. Оказалось, что на первом месте стремление к саморазвитию, и уже на втором – увеличение вознаграждения. В топ попало также и желание наращивать конкурентность на международном рынке, потому что нашей команде важно, чтобы мы имели возможность работать с зарубежными топовыми клиентами. Это важная часть реализации потенциала и поощрения нашей команды.

С 2019 года наша компания инвестировала более 6 миллионов долларов в профессиональное развитие и повышение специалистов в регионе Центральной и Восточной Европы. Значительная часть этих вложений приходится на инженерные таланты в Украине. Более половины наших инженеров прошли курсы на платформе GlobalLogic Education. Мы создали этот ресурс для постоянного профессионального развития наших специалистов. Это помогает специалистам усовершенствовать профессиональный уровень и чувствовать, что у них есть перспективы и развитие, даже во время ограничений на командировку для повышения квалификации.

С точки зрения менеджмента, в начале полномасштабного вторжения был самый трудный период, как у всех бизнесов – все менялось очень быстро. GlobalLogic долгое время имеет План непрерывности бизнеса, так называемый BCP (Business Continuity Plan). Компания четко придерживалась этого плана, и это принесло результат: эффективность специалистов и процессов компании остаются стабильно высокими (около 100%). Однако даже с планом нужно было быстро получать и анализировать обратную связь от команды, принимать решения. Нам удалось в сжатые сроки вернуться к фокусу развития специалистов, которые обеспечивают устойчивость компании в долгосрочной перспективе.

Основные навыки, которые помогли мне лично – умение делегировать и доверять команде, готовность полагаться на коллег. Я работаю с профессионалами, которые преданы своей работе, зажигающие вызовы, которые готовы попробовать новое, даже несмотря на угрозу ошибиться. Эти люди показывают фантастическую стойкость. Я вдохновляюсь их работой, мотивированностью, учусь у них — это постоянно толкает меня делать больше и лучше для команды.

Сейчас мы снова планируем вещи "в долгую". Без иллюзий, что завтра все резко станет хорошо, как прежде. Мы ведем планомерное стратегическое планирование бизнес-процессов с учетом всех, даже самых плохих кризисных сценариев. Уже в конце 2022 года мы делали шаги, свидетельствующие о нашей готовности работать на более долгую перспективу. GlobalLogic стала частью Действие. Мы планируем переводить наших специалистов на гиг-контракты, новых людей нанимаем сразу на этих условиях.

Чего ждать IT-отрасли и специалистам в 2024 году?

Экспортная выручка IТ в Украине сокращается из-за войны и глобальной рецессии. Рынок всегда отражает геополитическую ситуацию. Этот тренд будет продолжаться, пока в стране идут активные боевые действия, но сразу после их окончания можно рассчитывать на скорейшее восстановление рынка. У украинских специалистов высокий профессиональный уровень, они гибкие, адаптивные. По совокупности этих факторов и по ценам на услуги, украинский бизнес имеет потенциал для конкуренции с игроками из Восточной Европы.

На глобальном уровне конкуренция растет. Волна увольнений, начавшаяся в конце 2022 года в мировой IТ-индустрии, продолжается: за 2023 год без работы осталось 240 тыс. работников отрасли глобально. Это на 50% выше, чем в прошлом году. Даже такие гиганты рынка, как Google, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, увольняют своих работников. Летом и в сентябре этот тренд замедлился, но с октября снова набирает обороты. Как следствие, есть перенасыщение рынка специалистами и повышение требований к ним. Это способствует обострению конкуренции. И между специалистами, и между компаниями, оказывающими услуги по разработке цифровых продуктов.

Украинские компании, из-за нестабильной ситуации, активных боевых действий и возможных блекаутов, вызывают у зарубежных инвесторов настороженность, даже несмотря на усилия игроков рынка для поддержания эффективности команд. Срабатывает не рациональный, а эмоциональный фактор – ”лучше инвестировать в разработку в компаниях, с которыми мы сможем лично встретиться, пройти chemistry test и в бесперебойности работы которых мы будем уверены”. Зарубежные заказчики хотят видеть инженеров и менеджеров лично, это всегда являлось важным фактором работы экспортеров IT-услуг.

Почти весь доход GlobalLogic получает от иностранных клиентов. Более 60% прибыли нам приносят разработки для компаний из списка Fortune 500. Выполнение этих заказов всегда нуждалось в личных встречах – это знакомства с заказчиками, переговоры, общие воркшопы и т.д. До полномасштабного вторжения наши специалисты осуществляли около 3000 заграничных командировок ежегодно, даже во время пандемии – более 1350 в год. Сейчас эти командировки почти невозможны, и отсутствие личных контактов сказывается. Как следствие, и бизнес, и страна недополучают валютные поступления.

Для заключения новых контрактов и продления действующих зарубежным заказчикам необходимы и личные контакты, и гарантия стабильности работы команды. На IT-бизнес, по данным правительства, сейчас всего приходится всего 11 000 бронирований – это очень мало. Фактически это всего около 4% индустрии, которую IT-Ukraine на конец 2022 года оценивала почти в 275 000 специалистов.

Сейчас украинский IT-бизнес требует как минимум дополнительного инструмента, который позволит ключевым специалистам осуществлять кратковременные командировки – речь о поездках на 1-3 недели. При появлении такого инструмента мы сможем активизировать переговоры и привлекать новых клиентов активнее, чем поддерживать и развивать текущие партнерские отношения. Но бронирование, как оно есть, к сожалению, пока не способно решить для ИТ индустрии критическую проблему в бизнес-трипах.

Подводя итог: пока в Украине продолжаются боевые действия и действует текущий режим ограничений на командировку и бронирование, западные инвесторы будут достаточно осторожны с решениями по продолжению или началу реализации проектов в Украине. Кроме того, война на Ближнем Востоке и общий экономический кризис пока не дают надежд на скорую стабилизацию – ни для бизнеса, ни для кандидатов, ищущих работу.

Однако в Украине сильные и конкурентные специалисты, поэтому после стабилизации ситуации на фронте можно рассчитывать на быстрый рост рынка и приток заказчиков. Оптимизма добавляет восстановленная энергосистема и текущие результаты работы ПВО – есть надежда, что это позволит компаниям поддерживать бесперебойную работу и зимой, а это для клиентов несомненный плюс.