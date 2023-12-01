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10 бесплатных курсов для украинцев от Prometheus: какое образование можно получить
Украинская образовательная платформа Prometheus при поддержке Посольства США в Украине и партнерстве с Министерством образования и науки Украины запускают Всемирный онлайн университет. Так, украинцы и украинки получат доступ к мировым курсам бесплатно и на украинском языке.
В течение следующих трех лет Prometheus первым в Украине переведет на украинский язык и сделает 50 мировых онлайн-курсов доступными на своей платформе бесплатно. На данный момент доступно 10 курсов.
Об этом сообщили в Prometheus.
Проект включает в себя программы от Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, университетов Мичигана, Дюка, Джонса Гопкинса, Дюка, Иллинойса и Калифорнийского университета.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Первые 10 курсов, доступных для регистрации:
- CS50: Введение в искусственный интеллект с Python от Гарвардского университета – из цикла курсов CS50;
- "Программирование для всех: Основы Python" - популярный в мире курс основ программирования, и " Python: Структуры данных" от Мичиганского университета;
- Основы программирования с HTML, CSS и JavaScript и Программирование на Java: Программное обеспечение от университета Дюка,
- "Цифровые медиа и основы маркетинга" , "Цифровые медиа и маркетинговые стратегии " и " Основы корпоративных финансов" от университета Иллинойса;
- "Основы проектного менеджмента" от Калифорнийского университета, Ирвин;
- Первая психологическая помощь от университета Джонса Хопкинса.
Образование для участников боевых действий и лиц с инвалидностью из-за войны войны
В Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безвозмездно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.
Обучение проводится в центрах профессионально-технического образования ГСЗ в Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Полтаве, Сумах, Ровно и Ивано-Франковске. Желающие могут самостоятельно выбирать профессии или программы повышения квалификации из утвержденного списка.
Во время учебы обеспечивается бесплатное проживание, а также компенсация проезда для тех, кто будет проходить его не по месту официальной регистрации. Результатом обучения может быть получение полной или частичной профессиональной квалификации. Предусмотрено выдачу диплома государственного образца.
Для подачи заявления на получение услуги нужно заполнить онлайн-форму на сайте edveteran.dcz.gov.ua. Она будет автоматически отправлена в соответствующий центр занятости.