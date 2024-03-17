Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Дітям загиблих захисників і захисниць України, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад збільшили суму виплат соціальної допомоги у три рази.

Про це повідомляє Мінреінтергації.

"Йдеться про дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які добровільно брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад", - зазначено в повідомленні

Згідно з повідомленням, з 1 квітня розмір виплати для однієї дитини зросте з 2361 гривні до 7800 гривень, а для сімей з двома та більше дітьми – до 6100 гривень за кожну дитину.

Як отримати статус “дитина війни”

Право на отримання статусу “дитина війни” надають за певних обставин. Його надають громадянам України, які в період війни з РФ не досягли 18 років.

Податися на отримання статусу “дитина війни” можна, якщо неповнолітня особа внаслідок російської агресії:

дістала поранення, травми, каліцтва;

стала жертвою фізичного, сексуального насильства;

була викрадена або незаконно вивезена за межі України;

її змусили брати участь у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалась, зокрема, в полоні;

піддавалася психологічному насильству.

Щоб оформити статус "діти війни" потрібно подати заявку. Це можуть зробити законні представники дитини (батьки, усиновлювачі, опікуни) або близькі родичі (сестра/брат, бабуся/дідусь, тітка/дядько); чоловік/дружина законного представника (вітчим/мачуха); співробітник органу опіки та піклування, який працює з дитиною.

На державному рівні діти, які стали жертвами російської агресії, не отримують фінансову допомогу за статус “дитина війни”. Проте вони так само мають право отримати статус ВПО, як і дорослі, та отримувати відповідні виплати. Така допомога дітям під час війни включає цільову підтримку для здобуття освіти та гроші на проживання внутрішньо переміщеним особам - 3 тис грн на місяць для дітей.

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