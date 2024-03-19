Правительство планирует расширить перечень переселенцев, получающих госпомощь

Кабинет Министров нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать госпомощь.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц.

Кто сможет получать выплаты

В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на выплаты от государства таких лиц:

детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

Также, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 гривен, предлагается включить в перечень:

лиц предпенсионного возраста;

лиц с инвалидностью III группы;

людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;

лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

С 1 марта 2024 г. заработали новые правила помощи ВПЛ, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Право на финансовую помощь с 1 марта лишатся ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;

уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.