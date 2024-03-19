- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Правительство планирует расширить перечень переселенцев, получающих госпомощь
Кабинет Министров нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать госпомощь.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц.
Кто сможет получать выплаты
В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на выплаты от государства таких лиц:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
- тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.
Также, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 гривен, предлагается включить в перечень:
- лиц предпенсионного возраста;
- лиц с инвалидностью III группы;
- людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
- лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются
С 1 марта 2024 г. заработали новые правила помощи ВПЛ, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".
Право на финансовую помощь с 1 марта лишатся ВПЛ, которые:
- зарегистрировались до 1 августа 2023;
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
- вернулись в заброшенное место жительства;
- отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.
В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:
- среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;
- получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
- получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Также средства и дальше будут получать:
- студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
- переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;
- уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.