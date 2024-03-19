Уряд планує розширити перелік переселенців, які отримуватимуть держдопомогу

Кабінет Міністрів напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати держдопомогу.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що вже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Хто зможе отримувати виплати

Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на виплати від держави таких осіб:

дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Також якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 гривень, пропонується включити до переліку:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Хто з переселенців залишиться без підтримки, а для кого виплати зберігаються

З 1 березня 2024 року запрацювали нові правила допомоги ВПО, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".

Право на фінансову допомогу з 1 березня втратять ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.