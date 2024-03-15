ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Общество
Дата публикации

Переселенцы получат субсидию на аренду жилья: что известно

ВПЛ
Фото: Житомирская ОВА

В Министерстве социальной политики разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидию на аренду жилья. Его введение ожидается в июне.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

"Разработали новый инструмент поддержки ВПЛ – субсидию на аренду жилья – и планируем реализовать пилотный проект в течение двух лет", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в регионе или населенном пункте страны.

"Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", - подчеркивают в Минсоцполитики.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

  • количества лиц в семье, арендующей жилье;
  • доходов домохозяйства;
  • и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", - объясняют в Минсоцполитики.

Сообщается, что проект решения о такой помощи передан на согласование Правительству.

"Ожидаем, что после утверждения решения Правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - отметили в Минсоцполитики.

Для ВПЛ планируют продлить срок подачи заявления на выплаты

Минсоцполитики также предлагает продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц с 1 марта по 30 апреля 2024 года.

"Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их предоставления", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, предлагается предоставить возможность получать такую помощь:

  • детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн - четыре прожиточных минимума для лиц, потерявшие трудоспособность);
  • лицам по достижении возраста 55 лет;
  • лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);
  • лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста
  • лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
  • лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

С 1 марта 2024 г. заработали новые правила помощи ВПЛ, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Право на финансовую помощь с 1 марта лишатся ВПЛ, которые:

  • зарегистрировались до 1 августа 2023;
  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
  • вернулись в заброшенное место жительства;
  • отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;
  • получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
  • получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

  • студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
  • переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;
  • уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

Автор:
Светлана Манько