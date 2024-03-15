Переселенцы получат субсидию на аренду жилья: что известно

В Министерстве социальной политики разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидию на аренду жилья. Его введение ожидается в июне.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

"Разработали новый инструмент поддержки ВПЛ – субсидию на аренду жилья – и планируем реализовать пилотный проект в течение двух лет", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в регионе или населенном пункте страны.

"Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", - подчеркивают в Минсоцполитики.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества лиц в семье, арендующей жилье;

доходов домохозяйства;

и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", - объясняют в Минсоцполитики.

Сообщается, что проект решения о такой помощи передан на согласование Правительству.

"Ожидаем, что после утверждения решения Правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - отметили в Минсоцполитики.

Для ВПЛ планируют продлить срок подачи заявления на выплаты

Минсоцполитики также предлагает продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц с 1 марта по 30 апреля 2024 года.

"Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их предоставления", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, предлагается предоставить возможность получать такую помощь:

детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн - четыре прожиточных минимума для лиц, потерявшие трудоспособность);

лицам по достижении возраста 55 лет;

лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

С 1 марта 2024 г. заработали новые правила помощи ВПЛ, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Право на финансовую помощь с 1 марта лишатся ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;

уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.