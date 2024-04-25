Рада провалила голосування за пенсійну реформу

На пленарному засіданні 25 квітня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. “За” проєкт закону проголосували лише 214 народних депутатів при 226 мінімально необхідних голосів.

Водночас, законопроєкт направили на доопрацювання іні, за це проголосували 235 парламентарів.

Народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк висловив думку, що поки триває війна, для запуску накопичувальної системи пенсій шанси не дуже великі.

“Я не думаю, що навіть у разі ухвалення був би шанс для закону в найближчому майбутньому. В МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені з Світовим Банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо”, – написав парламентар.

Водночас, опозиційна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко заявила, що документ написаний без урахування економічних, демографічних та соціальних реалій України.

“Зокрема, в проєкті прибирається добровільність накопичення в приватних фондах, але не передбачена індексація і гарантії збереження грошей. Тобто, людина може все життя відкладати гроші, а потім все втратити”, – зауважила нардеп.

Що передбачає законопроєкт про накопичувальну пенсію?

Нагадаємо, що 17 квітня торік у Верховну Раду внесли законопроєкт про обов'язкове запровадження в Україні накопичувальних пенсій. Його авторами є 47 народних депутатів, зокрема, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, лідерка цієї партії Олена Шуляк та перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.

Ініціатори проєкту закону пропонують парламенту встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Документом передбачалося, що роботодавці сплачуватимуть у 2023 році 1%, у 2024 році 1,5% та у 2025 році 2% від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету.

Нагадаємо також, що у грудні 2021 року Кабінет міністрів затвердив експериментальну програму з запровадження накопичувальних пенсій на держпідприємствах, які мали бути продані в рамках програми великої приватизації.

У жовтні 2021 року Міністерство соціальної політики пропонувало ввести добровільні внески на загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення власним коштом та заохочувати це робити через 100%-ний бонус від держави в рамках 1% від заробітної плати на старті роботи накопичувальної системи. При цьому ще роком раніше Мінсоцполітики виступало з ініціативою випробувати накопичувальну систему на підприємствах із шкідливими умовами праці.

На початку ж лютого 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням, повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує Кабміну підтримати ініціативу щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах із часткою держави у статутних фондах понад 50%.

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