Захмарних спецпенсій для топпосадовців не буде – Оксана Жолнович

Мінсоцполітики обмежило спецпенсії високопосадовцям та чиновників, окрім учасників бойових дій.

Мінсоцполітики зареєструвало законопроєкт щодо пенсій по інвалідності, який урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, навіть для високопосадовців.

Як наголосила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на пресконференції в Києві, у документі пропонуються зміни для обрахунку виплат усім на загальних підставах. Тепер а суму допомоги не впливатиме статус чи посада претендента.

"Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то неважливо, чи це прокурор, чи, наприклад, фахівець з обліку, чи, скажімо, журналіст -це немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. Ми маємо розраховувати ту потребу в підтримці, а не спецстатус. Законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, вони не залежать від статусу", – пояснила міністерка.

Винятком з правила буде допомога учасників бойових дій – для них окремо зберігається підтримка по інвалідності.

Окрім того, щоб забезпечити справедливість у загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і її розрахунок здійснюють за вищими параметрами, ніж за загальним правилом, в законі про держбюджет та у спеціальній постанові обмежили коефіцієнтами всі пенсії, які становлять більш ніж 23 тис. грн.

Обмеження не торкнуться тих, хто захищає Батьківщину на фронті або захищав, починаючи з 2014 року. В основному вони стосуватимуться таких категорій спеціальних пенсій, як пенсії силовиків, прокурорів, народних депутатів.

"Це, як правило, будуть прокурори та інші топпосадовці, які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судових рішень. Таким чином ми також показуємо, що будь-які маніпуляції не матимуть сенсу. І не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закон, і його треба дотримуватися", – додала Оксана Жолнович.

Загалом у2024 році для людей з інвалідністю Мінсоцполітики, крім фінансової підтримки, розширило і комплекс послуг для економічної та соціальної стабільності. Серед результатів:

спрямувало 19,3 млрд грн на виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства;

закупило 416,6 тисяч допоміжних засобів реабілітації для понад 108 тисяч людей (на загальну суму 5 млрд грн);

суттєво підвищило граничну вартість протезів, зокрема для військових;

повністю забезпечило потребу реабілітації дітей з інвалідністю.

Delo.ua писало про те, що на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.