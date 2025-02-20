В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, учитываемый для исчисления пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

По данным ведомства, средний размер заработной платы в 2024 году, по которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 17 486,60 грн.

В четвертом квартале 2024 года были утверждены следующие показатели:

октябрь – на уровне 18 704,98 грн;

ноябрь – 18 823,31 грн;

декабрь – 21 698,99 грн.

Средняя заработная плата за 2022-2024 годы, применяемая для исчисления пенсии при обращении за ее назначением в 2025 году составляет 15 057,09 грн.

Напомним, что Минсоцполитики предлагает кардинально изменить начисление пенсий в Украине. Ведомство обнародовало законопроект реформы солидарной системы пенсионных начислений. Предполагается также впервые ввести накопительную пенсию.

Какие пенсии получают украинцы

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составил 5789,05 грн.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч. Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 грн – 25,9%, получают 2684075 человек, средняя пенсия – 2759,86 грн;

от 3001 до 4000 грн – 17,9%, получают 1817897 человек, средняя пенсия – 3544,23 грн;

от 4001 до 5000 грн — 18,8%, получают 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4414,06 грн;

от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, получают 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6844,95 грн;

свыше 10 000 гривен — 12,2%, получают 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 грн.

Самые высокие выплаты получают пенсионеры в Киеве – 8017,65 грн, на втором месте – Донецкая область (7168,33 грн), на третьем – Луганская область (6694,19 грн), а самые низкие – в Тернопольской и Черновицкой областях (4484,69 грн и 4648,04 грн соответственно).