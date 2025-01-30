За год пенсия в Украине выросла на 7,5%, но инфляция "съела" это повышение

На 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составил 5789,05 грн. Однако у 25,95% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2025 года в Украине зарегистрировано 10,3 млн. пенсионеров, из которых 2,8 млн. являются работающими лицами.

"Опендатамедиа" отмечает, что средняя пенсия в размере 5789 грн – это 132 евро, что на 7,5% больше, чем в 2023 году. В то же время инфляция за 2024 год, по данным Национального банка Украины, составила 12% — "так что фактически свела на нет это повышение".

Какие пенсии получают украинцы

По данным ПФУ, средний размер пенсий в Украине на 1 января составляет 5789,05 грн., у работающих пенсионеров выплаты несколько выше – 6302,76 грн. Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч. Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 грн – 25,9%, получают 2684075 человек, средняя пенсия – 2759,86 грн;

от 3001 до 4000 грн – 17,9%, получают 1817897 человек, средняя пенсия – 3544,23 грн;

от 4001 до 5000 грн — 18,8%, получают 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4414,06 грн;

от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, получают 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6844,95 грн;

свыше 10 000 гривен — 12,2%, получают 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 грн.

Таким образом, более 62% пенсионеров получают выплаты, не превышающие 5000 грн.

По информации Пенсионного фонда, подавляющее большинство украинских пенсионеров (72,59%) получают выплаты, назначенные по возрасту. Еще 15,21% — пенсии, назначенные по инвалидности.

Каков размер пенсий по регионам

Размер средних пенсий в регионах Украины разный. Самые высокие выплаты получают пенсионеры в Киеве – 8017,65 грн, на втором месте – Донецкая область (7168,33 грн), на третьем – Луганская область (6694,19 грн), а самые низкие – в Тернопольской и Черновицкой областях (4484,69 грн) и 4648,04 грн. соответственно).

Напомним, в Минсоцполитики опровергли заявление министра Оксаны Жолнович об обязательных отчислениях 9% из зарплаты. В Украине накопительные пенсии будут введены без повышения налогов. Взносы будут исключительно добровольными.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января действуют новые условия для выхода на пенсию . Согласно действующему закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, с 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет требуется стаж 32 года.