В Украине с 1 января действуют новые условия выхода на пенсию

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет. Согласно действующему закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, с 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет требуется стаж 32 года.

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа,

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа,

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже) пенсия по возрасту после достижения 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица) .

По условиям пенсионной реформы страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года он будет составлять 35 лет.

Напомним, Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект реформы солидарной системы пенсионных начислений. Предполагается также впервые ввести накопительную пенсию.

Реформа предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, и систему баллов за страховые взносы. Начисления пенсии будут производиться по балльной системе, говорится в обнародованном на сайте Пенсионного фонда проекте закона.