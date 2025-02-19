Какого размера должен быть добровольный взнос, чтобы зачислился 1 месяц в страховой стаж — объяснение Минсоцполитики

Страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, в Украине постепенно увеличивается. В 2025 году, чтобы стать пенсионером, нужно иметь 32 года страхового стажа. Однако граждане добровольно и по собственному желанию могут платить страховые взносы для получения пенсии в будущем.

Какую сумму добровольного страхового взноса нужно уплатить, чтобы к страховому стажу зачислили один месяц объяснили в Министерстве и социальной политике Украины.

"Если человек официально не трудоустроен, однако имеет доход и желает платить добровольные страховые взносы, чтобы заработать стаж и получать пенсию, он может платить их добровольно, по собственному желанию. Чем больше размер взносов – тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

По расчетам ведомства, для того, чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса, то есть – 1760 грн. Если же человек уплатит вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться по двойной минимальной зарплате.

В министерстве отметили, что государство в любом случае будет оказывать финансовую поддержку человеку пенсионного возраста. В виде пенсии, если у человека достаточно страхового стажа, или государственной социальной помощи, если лицо достигло пенсионного возраста, а страхового стажа для назначения пенсии недостаточно.

Напомним, в Украине с 1 января действуют новые условия для выхода на пенсию . Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет. Согласно действующему закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, с 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет требуется стаж 32 года.