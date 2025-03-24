Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України 21 березня затвердив показник середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за лютий 2025 року. Він становить 18 589,38 гривні. Порівняно з показниками лютого минулого року зарплата зросла на 3,3 тисячі гривень.

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Про це повідомляється на сайті ПФУ.

У порівнянні з минулим місяцем, коли зарплата становила 18 660,32 гривні, її рівень знизився на 70,94 гривні.

Варто зазначити, що за рік, порівняно із лютим 2024 року, показник середньої зарплати для обчислення пенсій зріс на 3 321,78 гривні (з 15 267,60 гривні). Середнє ж значення цього показника за 2024 рік склало 17 486,60 гривні.

Таблиця: ПФУ

За рік пенсія в Україні зросла на 7,5%

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5789,05 грн. Однак у 25,95% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3000 грн.

За даними ПФУ, середній розмір пенсій в Україні на 1 січня становить 5789,05 грн, у працюючих пенсіонерів виплати дещо вищі – 6302,76 грн. Більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч. Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 3000 грн – 25,9%, отримують 2 684 075 осіб, середня пенсія – 2759,86 грн;

від 3001 до 4000 грн – 17,9%, отримують 1 817 897 осіб, середня пенсія – 3544,23 грн;

від 4001 до 5000 грн — 18,8%, отримують 1 943 939 осіб, середня пенсія – 4414,06 грн;

від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, отримують 2 636 007 осіб, середня пенсія – 6844,95 грн;

понад 10 000 гривень — 12,2%, отримують 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 грн.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики спростували заяву міністра Оксани Жолнович про обов'язкові відрахування 9% із зарплати. В Україні накопичувальні пенсії запровадять без підвищення податків. Внески будуть виключно добровільними.