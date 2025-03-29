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1 апреля перечислят пенсии для работающих пенсионеров, но не для всех
1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа. Всего в Украине из 10 миллионов пенсионеров 629 тысяч продолжают работать.
В марте для всех пенсионеров провели индексацию, а с 1 апреля будет произведен перерасчет для работающих пенсионеров.
Однако перерасчет состоится только после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате единого взноса за I квартал 2025 года ( отчеты подают до 10 мая).
Поэтому повышенные выплаты работающие пенсионеры получат в июне — сразу и за апрель, и за май.
"Мы пересматриваем объем пенсионных прав, в соответствии с которыми рассчитана пенсия", — подчеркнули в Минсоцполитики.
"Например, человек вышел на пенсию, но продолжает работать. И от одной индексации в другую он уплачивает взносы со своей зарплаты. Соответственно у него накапливаются дополнительные пенсионные права. Через месяц мы учтем все дополнительные права по работающим пенсионерам и увеличим размер их пенсии", — пояснила первая заместитель министра социальной политики.
Впрочем, как отметил в комментарии Delo.ua адвокат по пенсионному праву ЮК "Сеть права" Андрей Дзись, некоторым работающим пенсионерам перерасчет не проведут, поскольку выплаты для работающих пенсионеров индексируют с 1 марта 2025-го при условии, если кандидат наработал два полных года стажа после назначения.
В Пенсионном фонде также отмечают, что пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года, — с 1 апреля пенсии.
Если на 1 марта 2025 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена, или, если целесообразно, может учитываться в том числе заработок, получаемый человеком, работая после предварительного перерасчета пенсии.
Если после назначения пенсии на 1 марта 2025 приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.
Ранее Delo.ua писало о том, что некоторые категории пенсионеров не подпадают под индексацию выплат – юристы советуют подавать в суд.
Больше об этом читайте в статье Delo.ua "Все об индексации пенсий 2025 года: кому и на сколько повысят, а кто останется без доплат".