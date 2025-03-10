Доходы Пенсионного фонда в январе-феврале выросли на 13,6 млрд грн

В январе-феврале 2025 года доходы Пенсионного фонда увеличились на 13,6 млрд грн по сравнению с таким же периодом 2024 года, достигнув 140,8 млрд грн. Это свидетельствует о положительной динамике финансовых поступлений

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Динамика доходов Пенсионного фонда

В январе 2025 года доходы на общеобязательное государственное социальное страхование составили 3 млрд грн, а в феврале они увеличились до 3,3 млрд грн.

В то же время доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, включающие сумму единого взноса, в январе составили 44,4 млрд грн, а в феврале выросли до 48,6 млрд грн.

В январе 2025 года средства госбюджета на финансирование пенсионных и других выплат составили 15,5 млрд грн., а в феврале выросли до 15,9 млрд грн.

Средства на выплаты льгот и жилищных субсидий в январе составили 5 млрд грн., но в феврале финансирование снизилось до 4,8 млрд грн.

В январе 2025 средства на компенсацию расходов и временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не были предусмотрены, но в феврале они составляли 100 млн грн.

Поступления от единого взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, были запланированы на уровне 74,9 млрд грн., а фактические поступления составили на 13 млрд грн больше — 87,9 млрд грн.

Поступления от единого взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование в связи с временной потерей трудоспособности, фактически составляют 6,2 млрд грн, что на 600 млн грн больше запланированной суммы в 5,6 млрд грн.

Цифры за 2024 год

Если сравнивать с 2024 годом, то доходы на общеобязательное государственное социальное страхование выросли на 1,3 млрд грн., увеличившись с 5,1 млрд грн до 6,3 млрд грн.

В свою очередь доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование также увеличились на 18,6 млрд грн, повысившись с 74,4 млрд грн до 93 млрд грн.

Средства госбюджета на финансирование пенсионных и других выплат уменьшились на 6,7 млрд грн, с 38,3 млрд до 31,6 млрд грн.

Средства на выплаты льгот и жилищных субсидий выросли на 400 млн грн, повысившись с 9,4 млрд грн до 9,8 млрд грн.

Средства на компенсацию расходов и временное размещение ВПЛ в 2024 году не выделялись, а в 2025 году составили 100 млн грн.

Ранее сообщалось, что при индексации пенсий минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное может достигнуть 1500 гривен. Однако повышение пенсий будет не всем. Подробно об индексации пенсий можно ознакомиться в материале Delo.ua.