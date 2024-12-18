Без бумажного аналога: украинцы могут оформлять пенсионное только в электронном формате

В Украине больше нет необходимости обязательно оформлять бумажное удостоверение пенсионера. Теперь можно получить только электронное пенсионное.

Об этом сообщается на онлайн-сервисе государственных услуг "Дія".

Как оформить электронное удостоверение

Подать заявку на электронное удостоверение можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.

Для оформления необходимо иметь пенсионную запись в Реестре застрахованных лиц и номер налогоплательщика.

После готовности удостоверение появится в приложении "Дія".

Отмечается, что пенсионное удостоверение по возрасту подтянется в "Дії" автоматически.

В свою очередь, пенсионное по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет нужно добавить в "Дію" собственноручно.

Для этого нужно просмотреть все документы в приложении, выбрать опцию "Добавить документ" и выбрать "Пенсионное удостоверение".

Такой подход ранее был введен для удостоверения водителя. Сейчас каждый пятый украинец, обновляя удостоверения в "Дії", заказывает только цифровой документ, подчеркивает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что правительство продолжает цифровизацию услуг действующим и бывшим военнослужащим, а также их родным. Объявлен запуск экспериментального проекта, который позволит оформить через портал "Дія" ряд новых услуг.