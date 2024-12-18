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Без паперового аналога: українці можуть оформлювати пенсійне лише в електронному форматі

Пенсійне за віком підтягнеться в Дію автоматично.
Для оформлення знадобиться пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб.

В Україні більше немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера. Тепер можна отримати лише електронне пенсійне.

Про це повідомляється на онлайн-сервісі державних послуг "Дія".

Як оформити електронне посвідчення

  • Подати заявку на електронне посвідчення можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. 
  • Для оформлення потрібно мати пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків.
  • Після готовності посвідчення з'явиться в додатку "Дія".

Зазначається, що пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в "Дію" автоматично.

В свою чергу, пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в "Дію" власноруч.

Для цього потрібно переглянути всі документи в застосунку, обрати опцію "Додати документ" і вибрати "Пенсійне посвідчення".

Такий підхід раніше було впроваджено для посвідчення водія. Зараз кожен п’ятий українець, оновлюючи посвідчення в Дії, замовляє лише цифровий документ, підкреслює пресслужба.

Раніше повідомлялось, що уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців, а також їхніх рідних. Оголошено про запуск експериментального проєкту, який дозволить оформити через портал "Дія" ряд нових послуг.

Автор:
Ольга Опенько