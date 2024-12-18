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Без паперового аналога: українці можуть оформлювати пенсійне лише в електронному форматі
В Україні більше немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера. Тепер можна отримати лише електронне пенсійне.
Про це повідомляється на онлайн-сервісі державних послуг "Дія".
Як оформити електронне посвідчення
- Подати заявку на електронне посвідчення можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.
- Для оформлення потрібно мати пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків.
- Після готовності посвідчення з'явиться в додатку "Дія".
Зазначається, що пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в "Дію" автоматично.
В свою чергу, пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в "Дію" власноруч.
Для цього потрібно переглянути всі документи в застосунку, обрати опцію "Додати документ" і вибрати "Пенсійне посвідчення".
Такий підхід раніше було впроваджено для посвідчення водія. Зараз кожен п’ятий українець, оновлюючи посвідчення в Дії, замовляє лише цифровий документ, підкреслює пресслужба.
Раніше повідомлялось, що уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців, а також їхніх рідних. Оголошено про запуск експериментального проєкту, який дозволить оформити через портал "Дія" ряд нових послуг.