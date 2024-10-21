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Освітні документи з "Дії" тепер можна автоматично додати в резюме: як це зробити
Освітні документи з "Дії" тепер можна автоматично додати в резюме на платформі Robota.ua.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, компанія Robota.ua під’єднала шеринг освітніх документів через "Дію", щоб користувачі могли заповнити блок про освіту у резюме за лічені секунди.
"Крім того, біля назв освітніх закладів з’явиться спеціальна відмітка — логотип Дії. Це додатковий бонус до вашого резюме. Так показуєте роботодавцям, що освіта верифікована, адже дані підтягнулися з державного реєстру", - зауважив міністр.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як скористатися?
Щоб скористатися автозаповненням блоку про освіту на Robota.ua, у "Дії" потрібно мати освітні документи та активований "Дія.Підпис". А далі:
- Зареєструйтеся за номером телефону або увійдіть на платформу Robota.ua.
- Під час створення резюме виберіть опцію "Заповнити через Дію".
- Вкажіть бажану посаду та місто. Далі натисніть "Перейти в Дію.
- Вас переадресує в застосунок "Дія". Підтвердьте відправлення копій документів про освіту. За кілька секунд освітні дані автоматично додадуться до резюме.
Нагадаємо, у "Дії" можна завантажувати документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com