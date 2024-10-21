НБУ курс:

USD

41,23

-0,00

EUR

44,73

--0,07

Наличный курс:

USD

41,53

41,50

EUR

45,35

45,20

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Работа
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме: как это сделать

Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме: как это сделать
Фото: Depositphotos

Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме на платформе Robota.ua. 

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, компания Robota.ua подсоединила шеринг образовательных документов через "Дію", чтобы пользователи могли заполнить блок образования в резюме за считанные секунды.

"Кроме того, у названий образовательных учреждений появится специальная отметка — логотип Дії. Это дополнительный бонус к вашему резюме. Так показываете работодателям, что образование верифицировано, ведь данные подтянулись из государственного реестра", — отметил министр.

Как пользоваться?

Чтобы воспользоваться автозаполнением блока образования на Robota.ua, в "Дії" нужно иметь образовательные документы и активированный "Дія.Подпись". А дальше:

  1. Зарегистрируйтесь по телефону или войдите на платформу Robota.ua.
  2. При создании резюме выберите опцию "Заполнить через Дію".
  3. Укажите желаемую должность и город. Далее нажмите Перейти в Дію.
  4. Вас переадресует в приложение "Дія". Подтвердите отправку копий документов по образованию. Через несколько секунд образовательные данные автоматически прибавятся к резюме.

Напомним, в "Дії" можно загружать документы об образовании : от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько