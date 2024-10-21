Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме: как это сделать

Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме на платформе Robota.ua.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, компания Robota.ua подсоединила шеринг образовательных документов через "Дію", чтобы пользователи могли заполнить блок образования в резюме за считанные секунды.

"Кроме того, у названий образовательных учреждений появится специальная отметка — логотип Дії. Это дополнительный бонус к вашему резюме. Так показываете работодателям, что образование верифицировано, ведь данные подтянулись из государственного реестра", — отметил министр.

Как пользоваться?

Чтобы воспользоваться автозаполнением блока образования на Robota.ua, в "Дії" нужно иметь образовательные документы и активированный "Дія.Подпись". А дальше:

Зарегистрируйтесь по телефону или войдите на платформу Robota.ua. При создании резюме выберите опцию "Заполнить через Дію". Укажите желаемую должность и город. Далее нажмите Перейти в Дію. Вас переадресует в приложение "Дія". Подтвердите отправку копий документов по образованию. Через несколько секунд образовательные данные автоматически прибавятся к резюме.

Напомним, в "Дії" можно загружать документы об образовании : от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

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