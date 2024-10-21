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Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме: как это сделать
Образовательные документы из "Дії" теперь можно автоматически добавить в резюме на платформе Robota.ua.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, компания Robota.ua подсоединила шеринг образовательных документов через "Дію", чтобы пользователи могли заполнить блок образования в резюме за считанные секунды.
"Кроме того, у названий образовательных учреждений появится специальная отметка — логотип Дії. Это дополнительный бонус к вашему резюме. Так показываете работодателям, что образование верифицировано, ведь данные подтянулись из государственного реестра", — отметил министр.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как пользоваться?
Чтобы воспользоваться автозаполнением блока образования на Robota.ua, в "Дії" нужно иметь образовательные документы и активированный "Дія.Подпись". А дальше:
- Зарегистрируйтесь по телефону или войдите на платформу Robota.ua.
- При создании резюме выберите опцию "Заполнить через Дію".
- Укажите желаемую должность и город. Далее нажмите Перейти в Дію.
- Вас переадресует в приложение "Дія". Подтвердите отправку копий документов по образованию. Через несколько секунд образовательные данные автоматически прибавятся к резюме.
Напомним, в "Дії" можно загружать документы об образовании : от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.
Источник фото: ua.depositphotos.com