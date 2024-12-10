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На порталі "Дія" розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців та їхніх рідних
Уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців, а також їхніх рідних. Оголошено про запуск експериментального проєкту, який дозволить оформити через портал "Дія" ряд нових послуг.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, тепер через "Дію" можна оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, у листопаді у застосунку "Дія" з'явилася можливість оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та подати заявку на щомісячну грошову допомогу від держави.
Також додамо, що 5 червня у застосунку "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.