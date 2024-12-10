На порталі "Дія" розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців та їхніх рідних

Уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців, а також їхніх рідних. Оголошено про запуск експериментального проєкту, який дозволить оформити через портал "Дія" ряд нових послуг.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, тепер через "Дію" можна оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у листопаді у застосунку "Дія" з'явилася можливість оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та подати заявку на щомісячну грошову допомогу від держави.

Також додамо, що 5 червня у застосунку "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.