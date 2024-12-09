Українські моряки зекономили понад 600 тисяч доларів завдяки новій послузі на порталі "Дія"

У жовтні 2024 року на порталі "Дія" запрацювала послуга, що дозволяє морякам уповноважити представника для отримання кваліфікаційних документів без паперових довіреностей і нотаріусів. Цією послугою скористалося вже понад 3 000 моряків.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Раніше для оформлення документів моряки, які працюють за кордоном, змушені були робити паперову довіреність, перекладати її, засвідчувати в нотаріуса та оплачувати всі ці послуги. Загальна вартість процесу досягала 200 доларів за один документ.

За два місяці роботи послуги було зекономлено понад 600 тисяч доларів на нотаріальних послугах.

Як це працює

Моряки можуть подати заяву онлайн через портал "Дія", вказавши дані представника, який отримає готові документи в Україні;

Представником може бути будь-хто: родичі, друзі або знайомі;

Після друку документа представник отримує електронного листа з рішенням та QR-кодом, який підтверджує його уповноваження. Це мінімізує ризик видачі документів за підробними довіреностями;

Для отримання документів представник повинен мати при собі посвідчення особи та лист із QR-кодом.

Забрати документи можна в Адміністрації судноплавства в Києві або в представництвах ДП "Моррічсервіс", які працюють у Києві та Одесі.

Нагадаємо, у вересні на порталі "Дія" для моряків рядового складу з'явилася можливість отримати кваліфікаційні документи, що підтверджують професійну підготовку та право працювати на суднах у національних та міжнародних водах. Рік тому, нагадаємо, сервіс було запущено для моряків командного складу.

Реформа дипломування моряків

Нагадаємо, що минулого року в Україні запрацювала нова система підтвердження кваліфікації моряків. Стара ж була визнана корупційною: ще в 2021 році було викрито схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи хабарі у кілька тисяч доларів. Відповідні сервери вдалося вилучити й повернути під контроль тодішнього Мінінфраструктури (нині Мінвідновлення).

14 лютого 2023 року розпочала роботу повністю оновлена як за складом, так і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрації судноплавства в Києві, а в березні запрацювала комісія і в найбільшому портовому місті - Одесі.

В серпні ж минулого року українські моряки отримали можливість скласти іспит з використанням системи комп’ютерного тестування CES 6.0 і за кордоном, а саме у Варшаві (Польща). Більш того, саме там в умовах обмеження виїзду чоловіків з України більшість іспитів і проходить. В свою чергу, стару Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків остаточно ліквідували в липні цього року.