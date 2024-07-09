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В Україні ліквідували Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків
Процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (ІППДМ), яка багато років відповідала за дипломування українських моряків, офіційно завершено.
Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.
За його словами, ліквідація ІППДМ стала необхідним кроком через численні скарги на її роботу та відсутність довіри з боку морської спільноти, п процес реформування розпочався ще у 2022 році.
"Точка неповернення" епохи "схем в дипломуванні українських моряків. Цей шлях ми розпочали в 2022 році, пройшовши зміни нормативно-правового регулювання, судові заборони, численні звернення в правоохоронні органи, та інші нюанси повʼязані з припиненням юридичної особи. Нарешті процес ліквідації ІППДМ завершився - відповідні відомості про її припинення внесено до ЄДР", - пише Ігнатенко.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Згідно з повідомленням, ця інспекція тривалий час була осередком корупційних схем, пов'язаних із дипломуванням моряків, що викликало невдоволення серед моряків та професійної спільноти. Незважаючи на протидію з боку зацікавлених осіб, які уповільнювали процес припинення, було досягнуто важливого результату — офіційне припинення діяльності ІППДМ внесено до Єдиного державного реєстру.
"Ми дійшли до цієї мети всупереч протистоянням осіб, які були "зацікавлені" в роботі Інспекції та уповільнювали процес припинення всіма можливими способами. Ми поставили крапку в можливості маніпулювати наявністю будь-якої іншої організації, до повноважень якої колись входило дипломування моряків", - написав він.
Ігнатенко наголосив, що єдиним органом, уповноваженим здійснювати дипломування моряків, є Адміністрація судноплавства. Це рішення покликане покласти край маніпуляціям і зловживанням, які мали місце у минулому.
Нагадаємо, що в 2021 році Служба безпеки України викрила схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні приватні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи хабарі у кілька тисяч доларів.
Спецслужба тоді вилучила відповідні сервери і повернула їх під контроль тодішнього Мінінфраструктури, реорганізованого нині у Мінвідновлення.
Українським морякам доступний електронний запис для оформлення посвідчень
Починаючи з січня 2024 року українські моряки можуть скористатися онлайн-сервісом електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві.
Також система дозволяє відстежувати хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка – ця послуга надається виключно за особистої присутності.
Інтеграція електронної черги для моряків з "Дією" є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати цю процедуру до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити її максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.
Джерело фото: ua.depositphotos.com