В Україні ліквідували Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків

Процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (ІППДМ), яка багато років відповідала за дипломування українських моряків, офіційно завершено.

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Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

За його словами, ліквідація ІППДМ стала необхідним кроком через численні скарги на її роботу та відсутність довіри з боку морської спільноти, п процес реформування розпочався ще у 2022 році.

"Точка неповернення" епохи "схем в дипломуванні українських моряків. Цей шлях ми розпочали в 2022 році, пройшовши зміни нормативно-правового регулювання, судові заборони, численні звернення в правоохоронні органи, та інші нюанси повʼязані з припиненням юридичної особи. Нарешті процес ліквідації ІППДМ завершився - відповідні відомості про її припинення внесено до ЄДР", - пише Ігнатенко.

Згідно з повідомленням, ця інспекція тривалий час була осередком корупційних схем, пов'язаних із дипломуванням моряків, що викликало невдоволення серед моряків та професійної спільноти. Незважаючи на протидію з боку зацікавлених осіб, які уповільнювали процес припинення, було досягнуто важливого результату — офіційне припинення діяльності ІППДМ внесено до Єдиного державного реєстру.

"Ми дійшли до цієї мети всупереч протистоянням осіб, які були "зацікавлені" в роботі Інспекції та уповільнювали процес припинення всіма можливими способами. Ми поставили крапку в можливості маніпулювати наявністю будь-якої іншої організації, до повноважень якої колись входило дипломування моряків", - написав він.

Ігнатенко наголосив, що єдиним органом, уповноваженим здійснювати дипломування моряків, є Адміністрація судноплавства. Це рішення покликане покласти край маніпуляціям і зловживанням, які мали місце у минулому.

Нагадаємо, що в 2021 році Служба безпеки України викрила схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні приватні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи хабарі у кілька тисяч доларів.

Спецслужба тоді вилучила відповідні сервери і повернула їх під контроль тодішнього Мінінфраструктури, реорганізованого нині у Мінвідновлення.

Українським морякам доступний електронний запис для оформлення посвідчень

Починаючи з січня 2024 року українські моряки можуть скористатися онлайн-сервісом електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві.

Також система дозволяє відстежувати хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка – ця послуга надається виключно за особистої присутності.

Інтеграція електронної черги для моряків з "Дією" є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати цю процедуру до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити її максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com