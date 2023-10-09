Морякам спростили життя: отримати послужну книжку тепер можна поштою

Адміністрація судноплавства відтепер прийматиме документи на отримання й відправлятиме послужні книжки моряків поштою. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад територій та інфраструктури.

Послужна книжка моряка є одним з основних документів, за допомогою якого моряк може підтвердити та присвоїти звання по наявному в нього стажу. Книжка містить відомості про стаж роботи моряка на судні.

Раніше послужну книжку можна було отримати лише за умови особистого звернення. Як зазначають у відомстві, запровадженням можливості відправлення документів на ПКМ та її отримання поштою знижується можливість спекуляцій щодо результатів рішення про видачу документів.

Для отримання ПКМ треба сплатити за її бланк 245,28 гривні та зібрати пакет документів: заяву про видачу книжки, копії паспорта, посвідчення особи моряка (за наявності), диплома або свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію, дві фотокартки розміром 3х4 см, квитанцію про сплату за бланк, гарантійний лист про сплату за послуги з доставки.

Відправляти документи треба до Адміністрації судноплавства за адресою: проспект Берестейський, 14, Київ, 01135. Адміністрація розгляне заяву, після чого виготовить послужну книжку. Процес триває до 10 днів, після чого моряк отримує документ за вказаною в гарантійному листі адресою.

При цьому послужна видається за новим зразком: вона тепер має більше сторінок, що дозволяє рідше її змінювати, а стандарти внесення даних про стаж роботи моряка на суднах було спрощено з урахуванням міжнародних стандартів та побажань спільноти. Якщо ж у моряка є місце в послужній книжці старого зразка, він може продовжувати заповнювати її.

Як зазначають також у Мінвідновлення, з моменту запуску послуги дипломування моряків через "Дію" вже понад 2600 моряків вже звернулись до Адміністрації судноплавства, аби підвищити або підтвердити звання та отримати кваліфікаційні документи. Це можна зробити особисто або через представника. На здачу ж кваліфікаційного іспиту (CES-test 6.0) через "Дію" записалося понад 800 моряків.