Морякам упростили жизнь: получить послужную книжку теперь можно по почте

Администрация судоходства теперь будет принимать документы на получение и отправлять послужные книжки моряков по почте. Об этом сообщают в Министерстве развития общин территорий и инфраструктуры.

Послужная книжка моряка является одним из основных документов, с помощью которого моряк может подтвердить и присвоить звание по имеющемуся у него стажу. Книжка содержит сведения о стаже работы моряка на судне.

Раньше послужную книжку можно было получить только при личном обращении. Как отмечают в ведомстве, введением возможности отправки документов на ПКМ и ее получения по почте снижается возможность спекуляций с результатами решения о выдаче документов.

Для получения ПКМ нужно уплатить за ее бланк 245,28 гривны и собрать пакет документов: заявление о выдаче книжки, копии паспорта, удостоверения личности моряка (при наличии), диплома или свидетельства, подтверждающего квалификацию, две фотографии размером 3х4 см, квитанцию об оплате за бланк, гарантийное письмо об оплате за услуги по доставке.

Отправлять документы следует в Администрацию судоходства по адресу: проспект Берестейский, 14, Киев, 01135. Администрация рассмотрит заявление, после чего изготовит послужную книжку. Процесс длится до 10 дней, после чего моряк получает документ на указанный в гарантийном письме адрес.

При этом послужная выдается по новому образцу: она теперь имеет больше страниц, что позволяет реже ее изменять, а стандарты внесения данных о стаже работы моряка на судах были упрощены с учетом международных стандартов и пожеланий сообщества. Если у моряка есть место в послужной книжке старого образца, он может продолжать заполнять ее.

Как отмечают также в Министерстве восстановления, с момента запуска услуги дипломирования моряков через "Дію" уже более 2600 моряков уже обратились в Администрацию судоходства, чтобы повысить или подтвердить звание и получить квалификационные документы. Сделать это можно лично или через представителя. На сдачу же квалификационного экзамена (CES-test 6.0) через "Дію" записалось более 800 моряков.