Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень

Українські моряки тепер можуть скористатися онлайн-сервісом електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, цей сервіс синхронізований з "Дією" і верифікує особу через "Дія.Підпис".

Для того, щоб скористатися сервісом, необхідно дотримуватися наступного алгоритму:

моряку необхідно перейти за посиланням:

Київ - https://marad.gov.ua/ua/e-cherga/kiyiv

Одеса - https://marad.gov.ua/ua/e-cherga/odesa

підтвердити особу з "Дія.Підписом";

вибрати послугу та час;

отримати талон.

Також система дозволяє відстежувати хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка – ця послуга надається виключно за особистої присутності.

Зазначимо, "Дія.Підпис" − це захищений цифровий підпис, ніхто не може скористатися сервісом замість самого моряка або його довіреної особи, щоб отримати місце у черзі. Таким чином, сервіс убезпечує від випадків "передачі" талонів третім особам.

Інтеграція електронної черги для моряків з "Дією" є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати цю процедуру до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити її максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.

Наразі на порталі "Дія" морякам доступні три послуги – за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалося понад 10 тисяч осіб, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наразі в розробці перебувають і інші послуги для моряків. Він зазначив, що у найближчі місяці на порталі "Дія" можна буде замовити Послужну книжку моряка зі зручним способом оплати та доставки.

Нагадаємо, в Одесі запрацювала державна кваліфікаційна комісія моряків у складі Адміністрації судноплавства. Як відзначили в Мінінфраструктури, це друге місто після Києва, в якому моряки можуть отримувати кваліфікаційні документи та складати іспити.

Додамо, що влітку 2023 року для моряків запустили нові послуги у "Дії".

"Морякам більше не треба платити хабарі, відвідувати держоргани та збирати папірці. Кілька кліків у "Дії" - і ви підтвердили або підвищили кваліфікацію чи подали скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів, де б не були", - зауважив Федоров.

Раніше, за словами Федорова, реєстр документів моряків перебував у приватних руках. Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Як зазначив Федоров, корупціонери заробляли на цьому близько $150 млн на рік.

Електронні послуги для моряків на порталі "Дія" реалізують Мінінфраструктури та Адміністрація судноплавства у співпраці з Мінцифра за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.