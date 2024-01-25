Для украинских моряков открыли электронную запись для оформления удостоверений

Украинские моряки теперь могут воспользоваться онлайн-сервисом электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, этот сервис синхронизирован с "Дієй" и верифицирует личность через "Дія.Підпис".

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

моряку необходимо перейти по ссылке:

Киев - https://marad.gov.ua/ru/e-cherga/kiyiv

Одесса - https://marad.gov.ua/ru/e-cherga/odesa

подтвердить лицо с "Дія.Підписом";

выбрать услугу и время;

получить талон.

Также система позволяет отслеживать кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка – эта услуга предоставляется исключительно в личном присутствии.

Отметим, "Дія.Підпис" – это защищенная цифровая подпись, никто не может воспользоваться сервисом вместо самого моряка или его доверенного лица, чтобы получить место в очереди. Таким образом, сервис обеспечивает от случаев "передачи" талонов третьим лицам.

Интеграция электронной очереди для моряков с "Дієй" является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать эту процедуру к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать ее максимально понятной, прозрачной и эффективной.

В настоящее время на портале "Дія" морякам доступны три услуги – за 5 месяцев работы онлайн-сервисом воспользовалось более 10 тысяч человек, для них изготовили более 11 300 квалификационных документов.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в настоящее время в разработке находятся и другие услуги для моряков. Он отметил, что в ближайшие месяцы на портале "Дія" можно будет заказать Послужную книгу моряка с удобным способом оплаты и доставки.

Напомним, в Одессе заработала государственная квалификационная комиссия моряков в составе Администрации судоходства. Как отметили в Мининфраструктуры, это второй город после Киева, в котором моряки могут получать квалификационные документы и сдавать экзамены.

Добавим, что летом 2023 года для моряков запустили новые услуги в "Дії".

"Морякам больше не нужно платить взятки, посещать госорганы и собирать бумажки. Несколько кликов в "Дії" - и вы подтвердили или повысили квалификацию или подали жалобу на отказ в получении квалификационных документов, где бы ни были", - отметил Федоров.

Ранее, по словам Федорова, реестр документов моряков находился в частных руках. Сдать экзамен или получить квалификационные документы было фактически невозможно без взяток. Как отметил Федоров, коррупционеры зарабатывали на этом около $150 млн. в год.

Электронные услуги для моряков на портале "Дія" реализуют Мининфраструктуры и Администрация судоходства в сотрудничестве с Минцифра при поддержке USAID/UK aid проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.