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В Украине ликвидировали Инспекцию по подготовке и дипломированию моряков
Процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков (ИППДМ), которая много лет отвечала за дипломирование украинских моряков, официально завершен.
Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.
По его словам, ликвидация ИППДМ стала необходимым шагом из-за многочисленных жалоб на ее работу и отсутствия доверия со стороны морского сообщества, процесс реформирования начался еще в 2022 году.
Этот путь мы начали в 2022 году, пройдя изменения нормативно-правового регулирования, судебные запреты, многочисленные обращения в правоохранительные органы, и другие нюансы связанные с прекращением юридического лица. Наконец процесс ликвидации ИППДМ завершился - соответствующие сведения о ее прекращении внесены в ЕГР", - пишет Игнатенко .Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Согласно сообщению, эта инспекция долгое время была центром коррупционных схем, связанных с дипломированием моряков, что вызвало недовольство среди моряков и профессионального сообщества. Несмотря на противодействие со стороны заинтересованных лиц, которые замедляли процесс прекращения, был достигнут важный результат — официальное прекращение деятельности ИППИМ внесено в Единый государственный реестр.
"Мы дошли до этой цели вопреки противостояниям лиц, которые были "заинтересованы" в работе Инспекции и замедляли процесс прекращения всеми возможными способами. Мы поставили точку в возможности манипулировать наличием любой другой организации, в полномочия которой когда-то входило дипломирование моряков", - написал он.
Игнатенко подчеркнул, что единственным органом, уполномоченным осуществлять дипломирование моряков, есть Администрация судоходства. Это решение призвано пресечь манипуляции и злоупотребления, которые имели место в прошлом.
Напомним, что в 2021 году Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой реестр моряков фактически захватили посторонние частные лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования, требуя взятки в несколько тысяч долларов.
Спецслужба тогда изъяла соответствующие серверы и вернула их под контроль тогдашнего Мининфраструктуры, реорганизованного в настоящее время в Минвосстановление.
Украинским морякам доступна электронная запись для оформления удостоверений
Начиная с января 2024 года, украинские моряки могут воспользоваться онлайн-сервисом электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или в Киеве.
Также система позволяет отслеживать кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка – эта услуга предоставляется исключительно при личном присутствии.
Интеграция электронной очереди для моряков с "Действием" является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать эту процедуру к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать ее максимально понятной, прозрачной и эффективной.
Источник фото: ua.depositphotos.com