В Украине ликвидировали Инспекцию по подготовке и дипломированию моряков

Процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков (ИППДМ), которая много лет отвечала за дипломирование украинских моряков, официально завершен.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

По его словам, ликвидация ИППДМ стала необходимым шагом из-за многочисленных жалоб на ее работу и отсутствия доверия со стороны морского сообщества, процесс реформирования начался еще в 2022 году.

Этот путь мы начали в 2022 году, пройдя изменения нормативно-правового регулирования, судебные запреты, многочисленные обращения в правоохранительные органы, и другие нюансы связанные с прекращением юридического лица. Наконец процесс ликвидации ИППДМ завершился - соответствующие сведения о ее прекращении внесены в ЕГР", - пишет Игнатенко .

Согласно сообщению, эта инспекция долгое время была центром коррупционных схем, связанных с дипломированием моряков, что вызвало недовольство среди моряков и профессионального сообщества. Несмотря на противодействие со стороны заинтересованных лиц, которые замедляли процесс прекращения, был достигнут важный результат — официальное прекращение деятельности ИППИМ внесено в Единый государственный реестр.

"Мы дошли до этой цели вопреки противостояниям лиц, которые были "заинтересованы" в работе Инспекции и замедляли процесс прекращения всеми возможными способами. Мы поставили точку в возможности манипулировать наличием любой другой организации, в полномочия которой когда-то входило дипломирование моряков", - написал он.

Игнатенко подчеркнул, что единственным органом, уполномоченным осуществлять дипломирование моряков, есть Администрация судоходства. Это решение призвано пресечь манипуляции и злоупотребления, которые имели место в прошлом.

Напомним, что в 2021 году Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой реестр моряков фактически захватили посторонние частные лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования, требуя взятки в несколько тысяч долларов.

Спецслужба тогда изъяла соответствующие серверы и вернула их под контроль тогдашнего Мининфраструктуры, реорганизованного в настоящее время в Минвосстановление.

Украинским морякам доступна электронная запись для оформления удостоверений

Начиная с января 2024 года, украинские моряки могут воспользоваться онлайн-сервисом электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или в Киеве.

Также система позволяет отслеживать кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка – эта услуга предоставляется исключительно при личном присутствии.

Интеграция электронной очереди для моряков с "Действием" является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать эту процедуру к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать ее максимально понятной, прозрачной и эффективной.

Источник фото: ua.depositphotos.com