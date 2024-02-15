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Транспорт
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Мининфраструктуры назвало количество украинских моряков, подтвердивших квалификацию за год работы новой процедуры

Мининфраструктуры назвало количество украинских моряков, подтвердивших квалификацию за год работы новой процедуры
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В рамках реформы дипломирования моряков начала работу полностью новая по составу и функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков (ГККМ) и за год работы она проработала уже более 30 000 заявлений о подтверждении квалификации и присвоении званий украинским морякам.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, 70% решений комиссии положительные и более 21 тыс. моряков уже получили готовые квалификационные документы. За год членами ДККМ провели 1059 экзаменов в Украине и 1977 в Польше.

Фото 2 — Мининфраструктуры назвало количество украинских моряков, подтвердивших квалификацию за год работы новой процедуры

ДККМ применяет обновленную стратегию в процессе дипломирования моряков, при этом непосредственные контакты с чиновниками сведены к минимуму. Моряки могут также подавать заявки на квалификацию удаленно. Благодаря сервису "Дія", моряки подали более 12 тысяч заявлений.

Обновлена также методика проведения квалификационных экзаменов для моряков, установив CES 6.0 в качестве единого квалификационного теста для подтверждения или продолжения профессиональной квалификации, признанного на международном уровне. Представители ГККМ принимают участие в CES-тестировании в центрах Морричсервис, предоставляя морякам результаты сразу после экзамена.

Напомним, 3 августа прошлого года в Польше открылось пространство, где украинские моряки смогут сдать экзамены CES 6.0 в подтверждение квалификаций и присвоение звания.

На экзамене присутствовал член Государственной квалификационной комиссии моряков, который сразу после его окончания ознакомил моряка с результатами и выдавал сертификат. Оформление результатов происходит автоматически без вмешательства человеческого фактора, что делает невозможным коррупционную составляющую.

Отметим также, что еще в марте квалификационная комиссия моряков в составе Администрации судоходства начала работу в Одессе .

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко