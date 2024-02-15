Мінінфраструктури назвало кількість українських моряків, що підтвердили кваліфікацію за рік роботи нової процедури

В рамках реформи дипломування моряків розпочала роботу повністю нова за складом та функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків (ДККМ) і за рік роботи вона опрацювала вже понад 30 000 заяв щодо підтвердження кваліфікації та присвоєння звань українським морякам.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, 70% рішень комісії є позитивними і понад 21 тис. моряків вже отримали готові кваліфікаційні документи. За рік членами ДККМ провели 1059 іспит в Україні та 1977 в Польщі.

ДККМ застосовує оновлену стратегію у процесі дипломування моряків, при цьому безпосередні контакти з чиновниками зведенні до мінімуму. Моряки також можуть подавати заявки на кваліфікацію віддалено. Завдяки сервісу "Дія", моряки подали понад 12 тисяч заяв.

Оновлено також методику проведення кваліфікаційних іспитів для моряків, встановивши CES 6.0 як єдиний кваліфікаційний тест для підтвердження або продовження професійної кваліфікації, що визнаний на міжнародному рівні. Представники ДККМ беруть участь у CES-тестуванні в центрах Моррічсервіс, надаючи морякам результати відразу після іспиту.

Нагадаємо, 3 серпня минулого року В Польщі відкрився простір, де українські моряки зможуть скласти іспити CES 6.0 на підтвердження кваліфікацій та присвоєння звання.

На іспиті був присутній член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення ознайомлював моряка з результатами та видава сертифікат. Оформлення результатів відбувається автоматично без втручання людського фактору, що унеможливлює корупційну складову.

Зазначимо також, що ще в березні кваліфікаційна комісія моряків у складі Адміністрації судноплавства розпочала роботу в Одесі.

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