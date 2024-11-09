В "Дії" можна оформити довідку ВПО та грошову допомогу: як це зробити

У застосунку "Дія" з'явилася можливість оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та подати заявку на щомісячну грошову допомогу від держави

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Про це повідомляє урядовий Тelegram-канал.

Зазначена допомога становить 2000 грн на дорослого і 3000 грн на дітей або людей з інвалідністю. Додаток дозволяє подати заявку одразу на всю сім’ю в одній заяві.

Як оформити довідку ВПО та подати заявку на допомогу в "Дії"

Щоб подати заяву у "Дії" потрібно спочатку оновити застосунок. Далі обрати у меню "Сервіси", потім — "Послуги для ВПО" та "Допомога для ВПО".

Після цього треба заповнити форму, вказавши адресу тимчасового проживання, і підтвердити геолокацію.

Як подати заяву для дитини

Якщо у внутрішньо переміщеної особи є дитина, то можна отримати статус переселенця і для неї. Після оновлення застосунку, свідоцтво про народження дитини автоматично підтягнеться. Якщо документ відсутній, його можна додати вручну.

Якщо дітей немає, оберіть опцію "Зареєструватися без дітей".

Отримання допомоги

Щоб отримувати кошти, користувач має обрати картку "єПідтримка". За відсутності такої картки її можна оформити в одному з банків-партнерів. Кошти надходитимуть щомісяця на картку за кожного члена сім’ї.

Важливо зазначити, що ця послуга доступна лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО. При цьому, оформити довідку не можуть ті особи, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, оскільки вони не належать до категорії внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, уряд продовжив виплати на підтримку ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, до лютого 2025 року. Ці виплати буде продовжено автоматично, додатково нікуди звертатися не потрібно. Відповідну постанову уряду, розроблену Мінсоцполітики, 30 серпня було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів.