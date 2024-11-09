В "Дії" можно оформить справку ВПЛ и денежную помощь: как это сделать

В приложении "Дія" появилась возможность оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и подать заявку на ежемесячное пособие от государства

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Об этом сообщает правительственный Telegram-канал.

Указанная помощь составляет 2000 грн. на взрослого и 3000 грн. на детей или людей с инвалидностью. Приложение позволяет подать заявку на всю семью в одном заявлении.

Как оформить справку ВПЛ и подать заявку на помощь в "Дії"

Чтобы подать заявление в "Дії", нужно сначала обновить приложение.

После этого нужно заполнить форму, указав адрес временного проживания и подтвердить геолокацию.

Как подать заявление для ребенка

Если у внутри перемещенного лица есть ребенок, то можно получить статус переселенца и для него. После обновления приложения, свидетельство о рождении ребенка автоматически подтянется.

Если документ отсутствует, его можно добавить вручную.

Если детей нет, выберите опцию "Зарегистрироваться без детей".

Получение помощи

Чтобы получать средства, пользователь должен выбрать карточку "єПідтримка". При отсутствии такой карты ее можно оформить в одном из банков-партнеров. Денежные средства будут поступать ежемесячно на карточку за каждого члена семьи.

Важно отметить, что эта услуга доступна только гражданам, которые еще не имеют справки ВПЛ. При этом оформить справку не могут те лица, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, поскольку они не относятся к категории внутренне перемещенных лиц.

Напомним, правительство продлило выплаты в поддержку ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Эти выплаты будут продлены автоматически, дополнительно никуда обращаться не нужно. Соответствующее постановление правительства, разработанное Минсоцполитики, 30 августа было принято на заседании Кабинета министров.