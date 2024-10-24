НБУ курс:

USD

41,27

--0,06

EUR

44,44

--0,27

Наличный курс:

USD

41,50

41,47

EUR

45,05

44,90

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Финансы
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ООН выделяет дополнительно 265 млн грн на финансирование программы для ВПЛ "Прихисток"

ООН выделяет дополнительно 265 млн грн на финансирование программы для ВПЛ "Прихисток"
Встреча замглавы ОП Ирины Верещук с представительницей УВКБ ООН в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг. Фото: ОП

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделило дополнительные 265 миллионов гривен для финансирования правительственной программы "Прихисток".

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Каролина Линдхольм Биллинг во время встречи с замглавы Офиса президента Ириной Верещук подтвердила, что увеличение финансирования произойдет.

Программа "Прихисток" предоставляет финансовую помощь владельцам жилья, которые бесплатно разместили внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), компенсируя оплату коммунальных услуг.

По состоянию на сегодняшний день, около 65 тысяч домохозяйств, принявших более 160 тысяч ВПЛ, принимают участие в программе. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ею воспользовались почти 1,2 миллиона человек.

Увеличение финансирования стало возможным благодаря сотрудничеству между Офисом президента, УВКБ ООН, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, МИД и Министерством развития общин и территорий. До этого международные доноры уже выделили более 615 миллионов гривен в поддержку программы.

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 сентября утвердил порядок функционирования мест обитания внутренне перемещенных лиц. Порядок определяет особенности работы мест, пригодных для временного проживания ВПЛ или лиц, переместившихся с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ.

Правительство также внес изменения в порядке компенсации затрат на временное размещение ВПЛ в рамках проекта "Прихисток". Документом урегулирован механизм обработки данных с ошибками, предоставленными желающими безвозмездно разместить в своих жилых помещениях внутренних переселенцев.

Автор:
Татьяна Гойденко