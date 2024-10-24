ООН выделяет дополнительно 265 млн грн на финансирование программы для ВПЛ "Прихисток"

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделило дополнительные 265 миллионов гривен для финансирования правительственной программы "Прихисток".

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Каролина Линдхольм Биллинг во время встречи с замглавы Офиса президента Ириной Верещук подтвердила, что увеличение финансирования произойдет.

Программа "Прихисток" предоставляет финансовую помощь владельцам жилья, которые бесплатно разместили внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), компенсируя оплату коммунальных услуг.

По состоянию на сегодняшний день, около 65 тысяч домохозяйств, принявших более 160 тысяч ВПЛ, принимают участие в программе. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ею воспользовались почти 1,2 миллиона человек.

Увеличение финансирования стало возможным благодаря сотрудничеству между Офисом президента, УВКБ ООН, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, МИД и Министерством развития общин и территорий. До этого международные доноры уже выделили более 615 миллионов гривен в поддержку программы.

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 сентября утвердил порядок функционирования мест обитания внутренне перемещенных лиц. Порядок определяет особенности работы мест, пригодных для временного проживания ВПЛ или лиц, переместившихся с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ.

Правительство также внес изменения в порядке компенсации затрат на временное размещение ВПЛ в рамках проекта "Прихисток". Документом урегулирован механизм обработки данных с ошибками, предоставленными желающими безвозмездно разместить в своих жилых помещениях внутренних переселенцев.