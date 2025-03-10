Доходи Пенсійного фонду у січні-лютому зросли на 13,6 млрд грн

У січні-лютому 2025 року доходи Пенсійного фонду збільшились на 13,6 млрд грн порівняно з таким самим періодом 2024 року, досягнувши 140,8 млрд грн. Це свідчить про позитивну динаміку фінансових надходжень.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду.

Динаміка доходів Пенсійного фонду

У січні 2025 року доходи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 3 млрд грн, а в лютому вони збільшились до 3,3 млрд грн.

Водночас доходи на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що включають суму єдиного внеску, у січні становили 44,4 млрд грн, а в лютому зросли до 48,6 млрд грн.

У січні 2025 року кошти держбюджету на фінансування пенсійних та інших виплат становили 15,5 млрд грн, а в лютому зросли до 15,9 млрд грн.

Кошти на виплати пільг та житлових субсидій у січні склали 5 млрд грн, але у лютому фінансування знизилось до 4,8 млрд грн.

У січні 2025 року кошти на компенсацію витрат та тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не були передбачені, але в лютому вони становили 100 млн грн.

Надходження від єдиного внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, були заплановані на рівні 74,9 млрд грн, а фактичні надходження становили на 13 млрд грн більше — 87,9 млрд грн.

Надходження від єдиного внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, фактично становлять 6,2 млрд грн, що на 600 млн грн більше від запланованої суми у 5,6 млрд грн.

Цифри за 2024 рік

Якщо порівнювати з 2024 роком, то доходи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зросли на 1,3 млрд грн, збільшившись з 5,1 млрд грн до 6,3 млрд грн.

В свою чергу, доходи на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування також збільшились на 18,6 млрд грн, підвищившись з 74,4 млрд грн до 93 млрд грн.

Кошти держбюджету на фінансування пенсійних та інших виплат зменшились на 6,7 млрд грн, з 38,3 млрд грн до 31,6 млрд грн.

Кошти на виплати пільг та житлових субсидій зросли на 400 млн грн, підвищившись з 9,4 млрд грн до 9,8 млрд грн.

Кошти на компенсацію витрат та тимчасове розміщення ВПО у 2024 році не виділялись, а у 2025 році становили 100 млн грн.

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