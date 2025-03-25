Пенсии для украинцев выросли на 11,5%: какой средний размер выплат

В этом месяце в Украине проиндексировали пенсионные выплаты. В результате пенсии для более чем 10 млн граждан выросли на 11,5%.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О пенсиях в Украине

Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.

"Все пенсии за март уже выплачены. Четко выполняем свои социальные обязательства перед гражданами и будем это делать в дальнейшем", — подчеркнул глава правительства.

Также он отметил, что с 1 апреля автоматически будут проиндексированы выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.

Напомним, Пенсионный фонд 21 марта определил показатель используемой для расчета пенсий средней заработной платы за февраль 2025 года. Он составляет 18 589,38 гривны, что на 3,3 тысяч гривен больше, чем в феврале прошлого года.

Перерасчет пенсий: какие надбавки можно получить

В 2025 году пенсионеры смогут рассчитывать на доплаты и надбавки, в том числе по возрастному критерию.

Пенсионеры могут рассчитывать на доплаты, если они достигли определенного возраста:

70 лет – доплата 300 гривен ;

; 75 лет — 456 гривен;

80 лет — 570 гривен.

Главное условие для получения возрастной надбавки – чтобы общая сумма пенсионной выплаты не превышала 10 340,35 гривны.

Также пенсии увеличиваются на 1% за каждый год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин (25 и 20 лет для назначенных до октября 2011).

Более того, по каким коэффициентам рассчитывают повышение выплат и почему юристы правительство в несправедливых начислениях, читайте в статье "Все об индексации пенсий 2025 года".