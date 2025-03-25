Пенсії для українців зросли на 11,5%: який середній розмір виплат

Цього місяця в Україні проіндексували пенсійні виплати. У результаті пенсії для понад 10 млн громадян зросли на 11,5%.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про пенсії в Україні

Таким чином, середня пенсія в Україні складає 6345 гривень.

"Всі пенсії за березень вже виплачено. Чітко виконуємо свої соціальні зобов’язання перед громадянами й будемо це робити надалі", - наголосив голова уряду.

Також він зазначив, що з 1 квітня автоматично буде проіндексовано виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Нагадаємо, Пенсійний фонд 21 березня визначив показник середньої заробітної плати, що використовується для розрахунку пенсій, за лютий 2025 року. Він становить 18 589,38 гривні, що на 3,3 тисячі гривень більше, ніж у лютому минулого року.

Перерахунок пенсій: які надбавки можна отримати

У 2025 році пенсіонери зможуть розраховувати на доплати та надбавки, зокрема за віковим критерієм.

Пенсіонери можуть розраховувати на доплати, якщо вони досягли певного віку:

70 років - доплата 300 гривень ;

; 75 років - 456 гривень;

80 років - 570 гривень.

Головна умова для отримання вікової надбавки — щоб загальна сума пенсійної виплати не перевищувала 10 340,35 гривні.

Також пенсії збільшуються на 1% за кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок (25 і 20 років для призначених до жовтня 2011 року).

Більше про те, за якими коефіцієнтами розраховують підвищення виплат та чому юристи уряд в несправедливих нарахуваннях, читайте у статті "Усе про індексацію пенсій 2025 року".