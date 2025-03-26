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Пенсионные выплаты выросли на 8,4%: ПФУ завершил финансирование пенсий за март

пенсия
Пенсии выросли на 8,4% / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины объявил о завершении финансирования пенсий за март 2025 года. Общая сумма выплат составила 67,4 миллиарда гривен, что на 8,4% превышает февральский показатель.

 

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Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Эта сумма на 5,2 млрд гривен превышает показатель февраля, когда выплаты составили 62,2 млрд гривен.

В Пенсионном фонде уточняют, что пенсионеры получили 9,5 миллиарда гривен через "Укрпочту" и 57,9 миллиарда гривен через уполномоченные банки.

По состоянию на 25 марта профинансировано:

  • на выплату жилищных субсидий и льгот – 5241,1 млн грн;
  • на страховые выплаты – 2951,5 млн грн, в том числе на оплату больничных – 1800,2 млн грн.
Фото 2 — Пенсионные выплаты выросли на 8,4%: ПФУ завершил финансирование пенсий за март

Кроме того, отмечается, что в марте предоставлено 947,8 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине состоялась уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.

Также с 1 апреля   автоматически будут проиндексированы выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.

Напомним, Пенсионный фонд 21 марта определил   показатель средней заработной платы, используемый для расчета пенсий, за февраль 2025 года. Он составляет 18 589,38 гривны, что на 3,3 тысяч гривен больше, чем в феврале прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб