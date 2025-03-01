1 марта в Украине стартует индексация пенсий: на сколько вырастет размер средней пенсии

Минимальный размер повышения не должен быть менее 100 грн, в то же время увеличение пенсий не может превышать 1500 грн — это сумма определенная с учетом показателя роста потребительских цен в прошлом году, который составил 5,1%.

С 1 марта в Украине состоится уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий .

В целом индексация охватит более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии. повысятся на 11,5%. ,

Согласно решению, принятому на прошлой неделе на заседании правительства, размер индексации вычислены на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: рост потребительских цен в роозмере 12% и рост средней заработной платы за 2022-2024 годы – на 11%.

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович .

Как отмечено в постановлении Кабмина, с 1 марта 2025 года будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс . пенсионеров силовых ведомств;

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

Принципиально индексация этого года не отличается от прошлогодней. Правда, в прошлом году был определен коэффициент роста 1,0796 (почти 8%), в этом году – 1,115 (11,5%).

Основной источник финансирования индексации пенсий – это страховые выплаты (единый социальный взнос) и средства из госжбюджета – 239 миллиардов, которые тратятся на два основных направления: доплата добавок и выплата так называемых спецпенсий.

Как уверяют в Минсоцполитики, наличных средств в этом году в полном объеме хватит для проведения индексации пенсий.

Более того, по каким коэффициентам рассчитывают повышение выплат и почему юристы правительство в несправедливых начислениях, читайте в статье "Все об индексации пенсий 2025 года".