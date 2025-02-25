С 1 марта пенсии для более 10 млн граждан вырастут на 11,5%: причина

Кабинет министров на заседании 25 февраля утвердил условия индексации пенсий, которая вступит в силу 1 марта. Для более чем 10 миллионов граждан пенсии вырастут на 11,5%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О повышении пенсий

Минимальный размер повышения будет составлять не менее 100 гривен. Для того чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить наименьшие пенсии, введен максимальный лимит индексации, который составит до 1500 гривен.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, размер индексации исчислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году:

рост потребительских цен – 12%;

рост средней заработной платы за 2022–2024 гг. – 11%.

Отмечается, что в соответствии с принятым постановлением, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс . пенсионеров силовых ведомств;

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

С 1 марта также будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч человек, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые привели к потере трудоспособности, а также имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Кроме того, 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.

Какие пенсии получают украинцы

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии на Украине составил 5789,05 грн.

Более половины украинцев получают пенсии, не превышающие 5 тысяч гривен. Вот как распределяются пенсии по размерам:

до 3000 грн — 25,9%, или 2 684 075 человек, средняя пенсия составляет 2759,86 грн;

от 3001 до 4000 грн — 17,9%, или 1 817 897 человек, средняя пенсия составляет 3544,23 грн;

от 4001 до 5000 грн — 18,8%, или 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4414,06 грн;

от 5001 до 10 000 грн — 25,5%, или 2 636 007 человек, средняя пенсия равна 6844,95 грн;

свыше 10 000 грн — 12,2%, или 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 грн.

Самые высокие пенсионные выплаты получают пенсионеры в Киеве — 8017,65 грн. На втором месте по размеру пенсий находится Донецкая область, где средняя пенсия составляет 7168,33 грн., а на третьем — Луганская область с выплатами на уровне 6694,19 грн. Наименьшие пенсии фиксируются в Тернопольской и Черновицкой областях, где средний размер составляет 4484,69 и 4648,04 грн соответственно.

Напомним, что Минсоцполитики предлагает кардинально изменить начисление пенсий в Украине. Ведомство обнародовало законопроект реформы солидарной системы пенсионных начислений. Предполагается также впервые ввести накопительную пенсию.