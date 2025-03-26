Пенсійні виплати зросли на 8,4%: ПФУ завершив фінансування пенсій за березень

Пенсійний фонд України оголосив про завершення фінансування пенсій за березень 2025 року. Загальна сума виплат склала 67,4 мільярда гривень, що на 8,4% перевищує лютневий показник.

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Про це повідомляє пресслужба ПФУ

Ця сума на 5,2 млрд гривень перевищує показник лютого, коли виплати склали 62,2 млрд гривень.

В Пенсійному фонді уточнюють, що пенсіонери отримали 9,5 мільярдів гривень через "Укрпошту" та 57,9 мільярда гривень через уповноважені банки.

Також станом на 25 березня профінансовано:

на виплату житлових субсидій та пільг – 5241,1 млн грн;

на страхові виплати – 2951,5 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1800,2 млн грн.

Крім того, зазначається, що у березні надано 947,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.

Також з 1 квітня автоматично буде проіндексовано виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. Таким чином, середня пенсія в Україні складає 6345 гривень.

Нагадаємо, Пенсійний фонд 21 березня визначив показник середньої заробітної плати, що використовується для розрахунку пенсій, за лютий 2025 року. Він становить 18 589,38 гривні, що на 3,3 тисячі гривень більше, ніж у лютому минулого року.