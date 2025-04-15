Вийти на пенсію у 2025 році: як докупити трудовий стаж

Вже третій рік поспіль в Україні можна заплатити за додатковий стаж, необхідний для пенсійних виплат. Проте зробити це можна за певних умов.

Українці можуть додатково придбати страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію у 60 років. Зробити це можна без укладання паперового договору та без відвідування державних установ за спрощеним механізмом – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

За два роки дії сервісу укладено понад 6 тисяч договорів про добровільну участь та сплачено понад 65 млн грн, наголосили в відомстві, заявили в Пенсійному фонді також нагадали важливі моменти, які можуть перешкодити своєчасному виходу на пенсію.

У Пенсійному фонді зауважили, що відповідно до закону №1058-IV від 09.07.2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право виходу на пенсію у конкретний віковий період (60, 63 або 65 років) визначає кількість страхового стажу, отриманого за час трудової діяльності.

Для кожного віку є відповідна тривалість стажу, що дає право на пенсію. Цього року громадянам призначають пенсії за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.

Як купити додатковий трудовий стаж

У ПФУ нагадали, що сплачувати добровільні внески дозволяється до набуття права на пенсію за віком, тобто до того, як людині виповниться 60 років. Якщо цю умову не виконати, то ПФУ призначить пенсію у 63 роки.

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи. Проте це можна зробити за таких умов:

якщо особа досягла 16 років.

вона не є пенсіонером.

особа є в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування (тобто вже мала хоча б одну офіційну роботу).

Для збільшення зарплати добровільний страховий внесок може бути будь-якого розміру, проте для зарахування повного місяця стажу потрібно, щоб внесена за місяць сума становила не менше мінімального визначеного страхового внеску – наразі це 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1474 грн.

Також передбачена можливість укладання договору про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб.

Типовий договір про добровільну сплату страхових внесків з Пенсійним фондом укладається в електронній формі через вебпортал е-послуг ПФУ. Для цього слід авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Суми сплачених страхових внесків обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок ПФУ і зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти. Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

Додатковий трудовий стаж: приклади розрахунку

Якщо за договором за місяць сплачено 2 000 грн на користь непрацюючої особи, тоді цей місяць буде зараховано до її страхового стажу і зарплата для обчислення пенсії за цей місяць – 9 090,91 гривень, пояснюють у ПФУ.

У разі, якщо внесок у розмірі 2 000 грн сплачено на користь працюючої особи, то за повний місяць страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9 090,91 грн. Кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску зарплата за відповідний місяць перевищить максимальну величину доходу, з якого сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.

Перевірити дані про зарахування платежу, заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті, сформувавши електронну довідку ОК-5. На останній сторінці довідки відображається зарплата для пенсії, розрахована з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.

Раніше Delo.ua писало про те, кого з українців можуть позбавити пенсії і як поновити виплати.