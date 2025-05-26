Гетманцев предлагает повысить минимальную пенсию до 4000 грн: где взять деньги

Для повышения размера минимальной пенсии в Украине до 4000 гривен нужно дополнительно обнаружить около 2,2 миллиарда гривен в месяц.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву.

По его словам, низкий уровень пенсионных выплат является действительно большой проблемой. Во время войны ситуация усугубилась тем, что каждая копейка по налогам тратится на армию.

Где взять деньги на повышение пенсий

Гетманцев признал, что ситуация с государственными деньгами в стране критическая.

"Мы очень и очень ограничены в наших финансовых ресурсах. А все невоенные расходы финансируем за счет помощи партнеров. Но, несмотря на войну, мы ежегодно индексируем пенсии", — отметил нардеп.

Он согласился с пенсионерами, что минимальная пенсия в размере 2300 гривен неприемлема.

"Эту проблему нужно решать, хотя задача сложная. Повысить минимальную пенсию нужно хотя бы до 4000 гривен", – подчеркнул Гетманцев.

По его расчетам, дополнительные расходы бюджета в таком случае будут составлять около 2,2 миллиарда гривен в месяц. Гетманцев заметил, что на год эта цифра сравнима с потерями госбюджета от теневого рынка табака.

"Еще одним источником должно стать отмена спецпенсий. И это также резерв, который позволит увеличить минимальные, а, соответственно, и средние пенсии в государстве", — убежден Гетманцев.

Какие пенсии получают украинцы

1 апреля состоялся автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В Минсоцполитики заявили, что применяют равные правила для повышения выплат.

После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

В целом индексация охватит более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысятся на 11,5%. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились. Кроме того, некоторые категории граждан не ощутят повышения выплат через правовую коллизию. Почему так происходит, разбиралось Delo.ua.