Почему пенсионеры в Германии получают 1700 евро в месяц, а в Украине — 140 евро

Средняя пенсия в Германии после последнего повышения в июле 2024 года составляет 1769,4 евро. Цифра отличается от региона к региону: где-то она составляет 1300 евро, а где-то около 2000 евро. Но в любом случае эти суммы значительно выше средней пенсии в Украине, которая составляет 6345 гривен, или около 140 евро. И дело не только в том, что экономика Германии мощнее украинской и в этой стране нет войны. В значительной степени это объясняется тем, как устроена пенсионная система страны.

Как же устроена эта система? Каковы ее преимущества и недостатки, чем она отличается от систем пенсионного обеспечения других стран Европы и Украины, что ожидает немецких пенсионеров в перспективе и на что могут надеяться украинские пожилые беженцы в этой стране? И главное — какие уроки Украина должна извлечь из немецкого опыта для успешного развития собственной эффективной пенсионной системы, — обо всем этом читайте в обзоре Delo.ua.

Три уровня пенсионной системы Германии

Пенсионная система Германии традиционно, скорее стереотипно, считается одной из самых успешных в Европе. Вместе с тем, по мнению экспертов, она довольно сложная и запутанная.

Как и в большинстве развитых стран, пенсионная система Германии состоит из трех уровней: обязательное государственное страхование, корпоративное пенсионное страхование и частное пенсионное обеспечение.

Первый уровень — обязательное государственное страхование — это пенсионное страхование рабочих и служащих, некоторых категорий самозанятого населения; пенсии чиновников; помощь по старости для фермеров и членов их семей; пенсионное обеспечение профессиональных групп (врачи, аптекари, ветеринары, архитекторы, адвокаты, нотариусы). Государственная пенсия носит распределительный (солидарный) характер и зависит от трудового стажа и уровня заработной платы, рассказывает главный консультант Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Александр Коваль.

Государственная пенсионная система является основным механизмом пенсионного обеспечения большинства работников. Он финансируется по принципу "работающее поколение содержит пенсионеров". Система финансируется за счет взносов работников и работодателей, которые платят по 9,3% от суммы заработной платы. Размер пенсии зависит не только от стажа работы и размера отчислений, но и возраста выходящего на пенсию, периода обучения, наличия детей, отпуска по уходу за ребенком, службы в армии и других жизненных обстоятельств, рассказывает Иван Хомич, управляющий адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича.

Второй уровень пенсионной системы — корпоративное пенсионное страхование — в Германии представлен пенсиями от организаций или так называемыми производственными пенсиями. Многие организации выплачивают пенсии своим бывшим сотрудникам вдобавок к государственным. Вопрос предоставления пенсий работникам решается каждой организацией самостоятельно.

Пенсионное обеспечение на уровне предприятия осуществляется через специальные фонды или страховые компании. Такая практика распространена в крупных компаниях и предприятиях. Организацию и руководство пенсионным планом осуществляет работодатель. Именно он выбирает тип инвестирования и контролирует уплату взносов. Часто владелец сам вносит вклад в создание пенсионного фонда предприятия или даже полностью его финансирует.

Третий уровень пенсионной системы — частное пенсионное страхование. Оно предполагает добровольное страхование и накопительные пенсионные планы. Например, Riester — это частный пенсионный план, поддерживаемый государственными субсидиями и налоговыми льготами (название происходит от имени Вальтера Ристера — министра труда на момент введения программы).

Для "активации" плана нужно внести минимальный личный вклад, на который "накладываются" надбавки от государства. Кроме того, в зависимости от индивидуальной ситуации возможны дополнительные налоговые льготы и бонусы. Размер минимального взноса зависит от дохода – с 2008 года он составлял 4% от дохода предыдущего года с учетом взносов на пенсионное страхование за вычетом права на дополнительные выплаты; с 2008 года максимальный взнос составляет 2100 евро в год.

Человек вправе рассчитывать на базовую государственную субсидию в размере 175 евро в год, если откладывает 4% своего дохода на пенсию по плану Riester. Кроме того, государство обеспечивает максимальную прозрачность таких пенсионных планов — раз в год плательщик получает подробную информацию о состоянии пенсии по Riester: какие взносы были уплачены, какой размер государственной поддержки получен, как изменились взносы, информацию о накопленном капитале и полученных доходах.

Преимущества и недостатки пенсионной системы Германии

Наибольшим преимуществом германской пенсионной системы является принцип распределительного финансирования, который, однако, в контексте демографических изменений становится ее наибольшим недостатком. С одной стороны, финансируемая за счет текущих взносов немецкая пенсионная система по сравнению с накопительными моделями оказалась более стабильной и устойчивой во время финансовых кризисов и высокой инфляции. С другой — из-за демографических изменений она все больше исчерпывает себя. Германия находится в центре демографических изменений: ожидаемая продолжительность жизни растет, в то время как уровень рождаемости остается низким — происходит процесс старения населения. Эти тенденции создают серьезные вызовы для распределительной пенсионной системы Германии, утверждает Иван Хомич.

Если демографические изменения будут продолжаться, количество плательщиков взносов будет сокращаться, тогда как число пенсионеров будет расти, это будет ставить под угрозу так называемый "договор поколений". К тому же люди живут дольше, что означает более длительный период получения пенсии.

В то же время государственные пенсии "подстраховывают" корпоративные пенсионные выплаты и частные пенсионные планы, активно рекламируемые и поощряемые государством. Кроме того, многие немецкие пенсионеры продолжают работать, что способствует дополнительному наполнению пенсионного фонда.

В целях реформирования пенсионной системы действующее правительство Германии внедряет так называемый второй пенсионный пакет. Его цель — к 2035 году стабилизировать уровень пенсий на уровне 48% от уровня зарплат и смягчить рост пенсионных взносов. Для финансирования этих мер распределительная система дополняется накопительным компонентом.

Для финансовой устойчивости системы распределения взносов решающим фактором является соотношение плательщиков взносов и получателей пенсий. За последние десятилетия этот баланс существенно изменился: если в 1962 году в Западной Германии на одного пенсионера приходилось шесть работающих, то с тех пор финансовая нагрузка на работников значительно выросла: уже в 1973 году четыре плательщика взносов обеспечивали одного пенсионера, в 1988 году — трое. Сегодня на одного пенсионера приходится около двух плательщиков.

Соотношение между количеством плательщиков взносов и пенсионеров в будущем и дальше будет снижаться. Основной причиной этого является то, что, начиная с 2020 года многочисленные поколения бэби-бумеров начали выходить на пенсию, что приводит к значительному увеличению количества получателей пенсий. В то же время с их выходом на пенсию сокращается численность трудоспособного населения, а значит и количество потенциальных плательщиков взносов.

Сколько получают немецкие пенсионеры

Немецкие пенсионеры, имеющие по крайней мере 35 лет страхового стажа, получают в среднем 1550 евро в месяц. Средняя сумма после отчислений на медицинское и социальное страхование составляет около 1543 евро. Те, кто получает месячную пенсию в размере 1800 евро, относятся к обеспеченным пенсионерам.

Размер пенсии существенно различается между федеральными землями и зависит от пола получателя выплат. Например, в регионе Северный Рейн-Вестфалия мужчины получают в среднем 1845 евро, женщины — 1322 евро; Саар — 1840 евро и 1311 евро соответственно; Бавария — мужчины получают 1732 евро, женщины — 1278 евро; Тюрингия — 1551 и 1310 евро. В восточной Германии разница между пенсиями мужчин и женщин меньше. У женщин в Восточном Берлине самая высокая средняя пенсия — 1501 евро.

Состоятельным считается пенсионер с максимальной пенсией около 3400 евро, которая, однако, недостижима для большинства людей. Настораживает и тот факт, что почти треть работников после 40 лет трудового стажа получают пенсию менее 1100 евро, что является показателем бедности, говорит Иван Хомич.

Пенсионеры со средними выплатами в размере 1200-1800 евро могут позволить себе арендованное жилье (в случае необходимости), бюджетные путешествия внутри страны или в соседние государства, посещение театров и кино, участие в культурных мероприятиях.

Размер пенсии определяется по формуле, учитывающей следующие факторы: оценочные баллы (зависят от ежегодных взносов в фонды пенсионного страхования); фактор доступа (возраст выхода на пенсию); текущая пенсионная стоимость (соотношение пенсии к заработной плате); вид пенсии (например, пенсия по возрасту или по инвалидности). Работники могут рассчитать свою будущую пенсию на основе информации, которая присылается каждому ежегодно начиная с 27-летнего возраста, или с помощью онлайн-калькулятора.

Что могут себе позволить немецкие пенсионеры

Структура расходов рядового пенсионера зависит от размера пенсии, состава семьи и места жительства. Большая часть пенсии идет на аренду жилья и коммунальные услуги. Другая часть расходов — телефон, Интернет, электроэнергия и страховки (страхование ответственности, имущества, юридическая или дополнительная страховка за услуги зубных врачей и страховка автомобиля). Эти расходы в среднем составляют 50% семейного дохода. Остальные деньги тратятся на хозяйство и питание. В отличие от прошлых лет все большее количество немецких пенсионеров отдыхают преимущественно в Германии.

Вместе с тем, численность пенсионеров в Германии, которым грозит бедность, в 2024 году увеличилась до 3,54 млн человек, или 19,6% от общего числа пенсионеров, отмечает Александр Коваль из Национального института стратегических исследований.

По данным Ивана Хомича, покупательная способность пенсий в Германии варьируется в зависимости от региона до 70%. Это показало исследование института Prognos по заказу Общегерманской ассоциации страховых компаний. Согласно исследованию, пенсионеры в районе Эйфелькрейс-Битбург-Прюм имеют худшую комбинацию среднего уровня пенсии и регионального уровня цен в Германии. Для них после корректировки на уровень цен доступно всего 856 евро. В то время как в городе Гера, находящемся в Тюрингии, самый высокий экономический уровень жизни для пенсионеров в Германии. Здесь покупательная способность пенсии составляет 1437 евро.

Покупательная способность пенсии показывает, чего "стоит" региональная пенсия в определенном месте, ведь низкие цены увеличивают ценность пенсии, и наоборот. Основным фактором, определяющим разницу в уровне расходов на жизнь, является разница в ценах на аренду жилья.

Худшая комбинация уровня пенсии и покупательной способности наблюдается на юге Германии. На востоке пенсии выше, а расходы на жизнь ниже. Также сельские и северные регионы часто более выгодны для пенсионеров с точки зрения стоимости жилья.

Пенсионер. Где-то в Германии. Фото: pixabay.com

Высокая инфляция в Германии в последние годы отрицательно повлияла на покупательскую способность пенсионеров страны. Однако с начала тысячелетия значительные повышения пенсий в большинстве случаев смогли в значительной степени компенсировать рост стоимости жизни. Это показывает анализ, проведённый Немецким пенсионным фондом. Согласно его результатам, потребительские цены с 2000 по 2023 год выросли на 54,6%, в то время как средняя пенсия пенсионера Западной Германии за этот период выросла на 51,4% (для пенсионеров Восточной Германии этот показатель составил 74%).

При расчете стандартной пенсии предполагается, что условный работник зарабатывал среднюю заработную плату в течение 45 лет и уплачивал соответствующие взносы в пенсионный фонд. Средняя зарплата в Германии в 2024 году составляла около 3780 евро "брутто" в месяц ("брутто" в этом случае означает до вычета взносов на медицинское и социальное страхование и уплаты налогов). После повышения пенсий с 1 июля 2024 года стандартная пенсия в Германии увеличилась на 4,57% и составила 1769,4 евро.

Опрос, проведенный исследовательским институтом Appinio по заказу компании Wise, продемонстрировал, что большинство пенсионеров (36,6%) получают выплату в размере от 1000 до 1500 евро. Еще 24,4% пенсионеров имеют пенсионные выплаты менее 1000 евро в месяц. В 2024 году более 40% пенсионеров располагали менее 1250 евро.

Соответственно, результаты исследования показали значительный уровень неудовлетворенности пенсионеров своими выплатами. Так, 16,8% респондентов заявили, что они "совсем недовольны" своей пенсией. В то же время 27,5% отметили, что они "скорее удовлетворены", а еще 22,1% считают уровень своих пенсий удовлетворительным.

Несмотря на это, около 32% опрошенных признались, что хотя бы раз задумывались об эмиграции в другую страну. Для 13% из них это уже окончательное решение. Действительно, более 237 тысяч граждан Германии, получающих пенсию (по возрасту, по инвалидности или пенсию в связи с потерей кормильца) из этой страны, постоянно проживают за границей. Почти четверть этих пенсионеров проживают в соседних немецкоязычных странах — Австрии и Швейцарии.

Что ждет немецких пенсионеров

Рост продолжительности жизни и снижение рождаемости приводят к старению населения Германии и дисбалансу между количеством пенсионеров и работающих. Долгосрочное финансирование пенсий является серьезным вызовом для действующей распределительной системы обязательного пенсионного страхования.

Чтобы решить эти проблемы, немецкий законодатель планирует повысить пенсионный возраст на 7 месяцев (по завершении перехода к 67-летнему возрасту выхода на пенсию), который состоится в период с 2030 по 2040 год.

В целях обеспечения более устойчивого и справедливого для разных поколений финансирования пенсионной системы с 2004 года было предусмотрено сдерживание роста пенсий. Это ограничение теперь будет отменено, если уровень пенсий упадет ниже 48% от уровня зарплат. Поэтому расходы на пенсионное страхование к 2045 году возрастут примерно на 500 миллиардов евро. В свою очередь, к 2045 году дополнительное повышение ставки пенсионных взносов составит 1,4 процентного пункта — до около 22,7%.

Немецкие пенсионеры в среднем получают выплаты более 20 лет. По данным Немецкого пенсионного страхования, средняя продолжительность получения пенсии за десятилетие (2003-2023) выросла более чем на три года. Так, в 2003 году она составляла 16,8 лет, а в 2023 году — уже 20,5 лет. У мужчин этот показатель увеличился с 14,3 до 18,8 лет. У женщин продолжительность пенсионного периода выросла с 19,3 до 22,1 лет. Основной причиной этого роста является увеличение средней продолжительности жизни.

Украинские пенсионеры в Германии

По данным Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии, по состоянию на конец 2024 года в этой стране находились около 1,3 млн наших сограждан, ставших беженцами из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. 894 тысячи из них — трудоспособного возраста, 289 тысяч — дети до 15 лет. 117 тысяч украинцев в Германии — люди нетрудоспособного, то есть пенсионного возраста.

Значительная часть украинских беженцев планируют остаться в этой стране, соответственно будут претендовать на пенсионное обеспечение в старости. Что касается получения пенсии в Германии, на иностранцев распространяется тот же пенсионный закон и тот же возраст выхода на пенсию, что и на граждан Германии. Законодательно установленный возраст выхода на пенсию колеблется (в зависимости от вида пенсии) — от 63 до 67 лет. Для получения полной пенсии необходимо иметь 35 лет страхового стажа, то есть все это время уплачивать взносы в пенсионный фонд. При выходе на пенсию до достижения 65 лет и 11 месяцев применяются отчисления в размере 0,3% за каждый месяц досрочного выхода. Специальные льготы для украинских беженцев не предусмотрены. Украинцы, как и все другие жители Германии, имеют право на пенсию только при условии уплаты взносов в течение не менее пяти лет. Это означает, что они должны иметь официальную работу с соответствующими вычетами.

Право на пенсию в Германии можно получить раньше только если человек работал в странах, заключивших с Германией соглашения о социальном обеспечении. Это, например, страны ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария. К сожалению, Украина такого договора не заключила. Это значит, что беженцы из Украины должны платить взносы по крайней мере пять лет, прежде чем они смогут подать заявку на получение германской пенсии, объясняет Александр Коваль из НИСИ.

Об этом говорят и в Пенсионном фонде Украины. "Граждане, выехавшие на постоянное место жительства за границу, имеют право на пенсионное обеспечение согласно законодательству Украины, если со страной проживания заявителя заключен международный договор о социальном (пенсионном) обеспечении. Соглашение между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении, заключенное 07.11.2018, не ратифицировано Верховной Радой Украины. Вопрос пенсионного обеспечения граждан Украины, выехавших на постоянное местожительство в Германию, будет рассматриваться после ратификации и вступления в силу данного Соглашения в соответствии с его положениями", — ответила на запрос Delo.ua замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Лишь очень ограниченная группа лиц из числа беженцев из Украины, которые признаны "поздними" переселенцами в соответствии с Законом о перемещенных лицах, могут воспользоваться положениями Закона о пенсионном обеспечении иностранцев. Для них периоды страхового стажа, приобретенные в Украине, признаются немецким страховым стажем, однако даже в этом случае применяются стандартные возрастные пределы выхода на пенсию.

Что Украине взять на вооружение из опыта Германии

В Германии полноценно работает трехуровневая система пенсионного обеспечения: обязательное государственное, корпоративное и частное пенсионное страхование. В Украине же функционируют только два уровня пенсионного обеспечения: общеобязательное государственное страхование, которое фактически является основным источником формирования пенсионных поступлений, и добровольное негосударственное пенсионное страхование. Внедрение обязательной накопительной системы постоянно откладывается.

Обязательное государственное пенсионное обеспечение в Украине основано на принципе солидарности поколений. Это означает, что нынешние работники из своих страховых взносов финансируют пенсии тех, кто уже завершил трудовую деятельность.

Солидарная система эффективно функционирует при высокой рождаемости и значительном уровне смертности. Однако с ростом продолжительности жизни и снижением уровня рождаемости ситуация меняется. Это явление известно как демографический переход, который приводит к сокращению количества работников, обеспечивающих финансирование пенсий, и одновременному увеличению числа пенсионеров.

Украинские пенсионеры достойны лучшей жизни

Кроме общемировых проблем (старение населения, низкая рождаемость, рост доли граждан пенсионного возраста, необходимость повышения пенсионного возраста и страхового стажа, нестабильность финансовой сферы, частые экономические кризисы), в Украине еще есть очень серьезные собственные проблемы — полномасштабная война, массовый выезд из-за нее населения трудоспособного возраста за границу, большое количество людей с инвалидностью, полностью или частично "выпадающих" с рынка труда. Все это является дополнительной мотивацией для скорейшего внедрения лучших европейских практик пенсионного обеспечения, приближения украинского законодательства к законодательству ЕС и разработки дополнительных мер, которые помогут Украине обеспечить достойный уровень жизни для пожилых людей.

В первую очередь речь идет о введении в Украине обязательного накопительного пенсионного страхования.

В настоящее время в Украине работает только добровольный уровень накопительной пенсионной системы. Но, несмотря на значительное количество негосударственных пенсионных фондов (в реестре Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сейчас 57 действующих НПФ), объем отечественного рынка негосударственного пенсионного страхования — мизерный. Так, по данным НКЦБФР на 30 сентября 2024 года, общее количество участников негосударственных пенсионных фондов составляло немногим более 887 тысяч человек. Из них количество участников, уже получивших или продолжающих получать пенсионные выплаты, составляет чуть более 94 тысяч человек. Это при том, что, по данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине сейчас превышает 10,3 млн человек.

Можно надеяться, что внедрением полноценной системы обязательного накопительного страхования государство будет параллельно стимулировать и развитие отрасли добровольного страхования.

Что касается примера Германии, то кроме полноценного функционирования всех трех уровней пенсионного обеспечения, положительной практикой этой страны являются встроенные механизмы корректировки пенсионной системы: пенсионный возраст автоматически повышается в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни, а уровень пенсий изменяется в соответствии с экономической ситуацией и уровнем зарплат.

В Германии пенсионные взносы уплачиваются и работниками, и работодателями (по 9,3% от зарплаты каждый); в Украине вся ответственность лежит на работодателе (ЕСВ — 22%). При этом крупные немецкие предприятия и компании создают собственные пенсионные фонды для работников, организацию и руководство которыми осуществляет сам работодатель. Именно он выбирает тип инвестирования и контролирует уплату взносов. Поэтому в Украине нужно развивать корпоративные пенсионные программы, которые могли бы финансироваться работодателем.

Частное пенсионное обеспечение в Германии подразумевает добровольное страхование и накопительные пенсионные планы. Такие планы активно поощряются и поддерживаются государством: преимущества частных сбережений активно рекламируются, разъясняются, а служба поддержки доступна вкладчикам 24/7. Украине также следовало бы внедрять такие программы, но обеспечивать и гарантировать их должно именно государство, чтобы сегодняшние работники были уверены, что в преклонном возрасте они не останутся ни с чем.

Среди преимуществ немецкой системы — прозрачность и доступность информации для граждан относительно собственных пенсионных сбережений (начисленной пенсии и ожидаемого размера пенсии в будущем), которая ежегодно направляется каждому человеку начиная с 27-летнего возраста. В Украине также следует ввести персонализированные отчеты для граждан в цифровом формате через "Дія" или другие платформы.