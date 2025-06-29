Пенсії 2025: кому підвищать виплати з 1 липня

У липні пенсіонери отримають вікові надбавки, і окремі категорії можуть розраховувати на допомогу від ООН.

У 2025 році українським пенсіонерам підвищили виплати завдяки плановій індексації в березні. Частині з них - працюючим пенсіонерам - збільшили нарахування з квітня, але через особливості звітності, нові суми пенсій надійшли на рахунки в червні після перерахунку доплат за квітень і травень.

У липні 2025 року виплати продовжать донараховувати працюючим пенсіонерам, наголосив в коментарі Delo.ua адвокат з пенсійного права ЮК "Мережа права" Андрій Дзісь, Також підвищені виплати отримають лише пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

570 грн – для старших за 80 років;

– для старших за 80 років; 456 грн – для тих, кому виповнилося від 75 років;

– для тих, кому виповнилося від 75 років; 300 грн – для осіб віком від 70 років.

Ця виплата нараховується щомісяця автоматично при досягненні особою відповідного віку - проте за умови, що розмір пенсії не перевищує 10340 грн.

Після цього масових перерахунків пенсій цьогоріч не планується, проте додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня.

Додаткові виплати від ВПП ООН для пенсіонерів

Додаткові виплати від ВПП ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю можна отримати до кінця липня 2025 року.

Як наголосили в пабліку програми, завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

Як зареєструватись на виплати від ВПП ООН. Інфографіка: ВПП ООН

Програма охоплює прикордонні регіони - Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області.

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно - допомога буде виплачена автоматично так само, яким виплачують пенсіє або соціальні виплати. Виплати будуть нараховані на банківську карту або через Укрпошту.

Інфографіка: ВПП ООН

Виплати від ВПП ООН на цих територіях отримають:

пенсіонери;

люди без права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Важлива умова: впродовж проекту одержувачі не повинні отримувати допомогу на проживання для ВПО, а також допомог від інших міжнародних організацій.

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно — допомогу виплачують автоматично тим же способом, яким особа отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Раніше Delo.ua писало про те, що Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію до 4000 грн.